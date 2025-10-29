Uragani Melissa i kategorisë 5 sjell përmbytje dhe erëra katastrofike në Xhamajka
Ujëra të dendura përmbytjesh përfshiu Xhamajkën jugperëndimore, erërat shkulën çatitë e ndërtesave dhe gurë të mëdhenj u rrëzuan në rrugë të martën, ndërsa Uragani Melissa erdhi në breg si një stuhi katastrofike e Kategorisë 5, një nga uraganet më të forta të Atlantikut të regjistruara ndonjëherë.
“Xhamajka, kjo nuk është koha për të qenë të guximshëm”, tha ai.
Rrugët në kryeqytet, Kingston, mbetën kryesisht bosh ndërsa Melissa po afrohej, përveç qenit të vetmuar endacak që kalonte pellgje dhe një grushti njerëzish që ecnin shpejt nën degët e pemëve që valëviteshin në një erë të fortë.
“Nuk ka infrastrukturë në rajon që mund t’i rezistojë një Kategorie 5”, tha Kryeministri Andrew Holness. “Pyetja tani është shpejtësia e rimëkëmbjes. Kjo është sfida.”
Rrëshqitje dheu, pemë të rrëzuara dhe ndërprerje të shumta të energjisë u raportuan ndërsa Melissa mbërriti në breg pranë New Hope, me zyrtarët në Xhamajka që paralajmëruan se pastrimi dhe vlerësimi i dëmeve mund të jenë të ngadalta. Stuhia pritet të presë diagonalisht ishullin dhe të shkojë drejt Kubës.
Dëme masive nga era priten në thelbin e Melissës dhe malet më të larta të Xhamajkës mund të shohin erëra deri në 200 mph (322 km/orë), tha Michael Brennan, drejtor i Qendrës Kombëtare të Uraganeve të SHBA-së në Miami.
“Do të jetë një skenar shumë i rrezikshëm”, tha ai, duke paralajmëruar se do të ketë “dështime totale të ndërtesave”.
Erërat prej 185 mph (295 km/orë) të uraganit Melissa dhe 892 milibar presion qendror barazuan dy rekorde për stuhinë më të fortë të Atlantikut në mbërritjen në tokë. Presioni – matja kryesore që përdorin meteorologët – barazohet me uraganin e Ditës së Punës të vitit 1935 në Florida. Shpejtësia e erës barazohet me uraganin e vitit 1935 dhe uraganin Dorian të vitit 2019, thanë shkencëtarët e uraganeve Phil Klotzbach i Universitetit Shtetëror të Kolorados dhe Brian McNoldy i Universitetit të Miamit.
“Ka qenë një stuhi e jashtëzakonshme, thjesht një përbindësh”, tha Klotzbach për Associated Press.
Xhamajka përgatitet për pasojat
Të martën pasdite, Melissa pati erëra maksimale të qëndrueshme prej 165 mph (270 km/orë) dhe po lëvizte nga veri-verilindje me 8 mph (13 km/orë), sipas Qendrës Kombëtare të Uraganeve. Uragani ishte i përqendruar rreth 35 kilometra në jug-jugperëndim të Gjirit të Montegos, Xhamajka, dhe rreth 370 kilometra në jugperëndim të Guantanamos, Kubë.
Një valë stuhie kërcënuese për jetën deri në 4 metra pritet në të gjithë Xhamajkën jugore, me zyrtarët e shqetësuar për ndikimin në disa spitale përgjatë vijës bregdetare. Ministri i Shëndetësisë Christopher Tufton tha se disa pacientë u zhvendosën nga kati përdhes në katin e dytë, “dhe (ne) shpresojmë se kjo do të jetë e mjaftueshme për çdo valë që do të ndodhë”.
Një burrë telefonoi një stacion radiofonik lokal dhe tha se kishte nevojë urgjente për të ndihmuar një grua në Xhamajkën perëndimore e cila kishte filluar të lindte ndërsa stuhia përgatitej të zbarkonte. Prezantuesi i emisionit iu lut dëgjuesve që ta njoftonin burrin për spitalin më të sigurt për gruan përpara se një obstetër të telefononte për të dhënë udhëzime të hollësishme se si të lindte një fëmijë, nëse ishte e nevojshme.
Colin Bogle, një këshilltar i Mercy Corps me bazë pranë Kingston, tha se shumica e familjeve janë strehuar në vend pavarësisht se qeveria urdhëroi evakuime në komunitetet e prirura ndaj përmbytjeve. Ai ishte strehuar me gjyshen e tij në Portmore, ku gjithçka u errësua më herët në mëngjes pas një shpërthimi të fortë.
“Zhurma është e pamëshirshme”, tha ai. “Njerëzit janë të shqetësuar dhe thjesht përpiqen të durojnë derisa të kalojë stuhia.”
McKenzie tha se qeveria ishte e përgatitur për operacione shpëtimi menjëherë pasi stuhia të kalonte: “Kemi anije, helikopterë, çfarë të doni”.
Stuhia tashmë u fajësua për shtatë vdekje në Karaibe, përfshirë tre në Xhamajka, tre në Haiti dhe një në Republikën Dominikane, ku një person tjetër mbetet i zhdukur.
Më shumë se 240,000 klientë ishin pa energji elektrike para se të zbarkonte dhe rreth një e katërta e sistemit të telekomunikacionit ishte jashtë linje, tha Darryl Vaz, ministër i transportit dhe energjisë. Ai tha se ekipet do të pastrojnë dhe do të kryejnë teste në dy aeroportet kryesore ndërkombëtare të ishullit të mërkurën me shpresën për të marrë fluturime ndihme emergjente që të enjten.
Agjencitë e OKB-së dhe dhjetëra organizata jofitimprurëse kishin ushqime, ilaçe dhe furnizime të tjera thelbësore të pozicionuara ndërsa prisnin një nxitim shpërndarjeje pas stuhisë.
Matthew Samuda, ministri i ujit dhe mjedisit i Xhamajkës, tha se kishte më shumë se 50 gjeneratorë në dispozicion për t’u vendosur pas stuhisë, por i paralajmëroi njerëzit të linin mënjanë ujë të pastër dhe ta përdorin atë me kursim.
“Çdo pikë do të ketë rëndësi”, tha ai.
Melissa synon Kubën .
Melissa pritej të zbarkonte në Kubën lindore të martën vonë ose të mërkurën herët. Deri në 51 centimetra shi u parashikuan në zona të caktuara, së bashku me një rritje të ndjeshme të stuhisë përgjatë bregdetit.
Autoritetet në provincën lindore Holguín u përgatitën të evakuonin më shumë se 200,000 njerëz të martën dhe evakuuan një numër të ngjashëm njerëzish më parë nga qyteti i Banes.
Raportet në mediat sociale dhe televizionin shtetëror treguan autobusë blu dhe të bardhë që transportonin të evakuuarit në strehimore herët të martën. Familjet mbanin foshnjat dhe sendet e tyre personale, ndërsa të moshuarit mbaheshin me bastunë ndërsa zbrisnin.
“Ky fenomen është shumë i rrezikshëm”, tha zëvendëskryeministri Eduardo Martínez në një deklaratë. “Është i paprecedentë.”
Zyrtarët kubanë thanë të hënën se do të evakuojnë më shumë se 600,000 njerëz nga rajoni, përfshirë Santiagon, qytetin e dytë më të madh të ishullit.
Melissa gjithashtu ka përmbytur rajonet jugore të Haitit dhe Republikën Dominikane, me një paralajmërim për stuhi tropikale ende në fuqi për Haitin. Uragani parashikohej të kthehej në verilindje dhe të godiste Bahamas-in juglindor deri të mërkurën në mbrëmje.