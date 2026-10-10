Uragani Isaias godet Floridën, mijëra banorë evakuohen/ Qindra mijëra mbeten pa energji elektrike
Uragani Isaias ka goditur shtetin amerikan të Floridës, duke sjellë erëra të fuqishme, reshje të dendura shiu dhe rrezik të lartë përmbytjesh. Mijëra banorë janë detyruar të largohen nga banesat e tyre, ndërsa autoritetet kanë shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në Florida, Alabama dhe Georgia.
Stuhia u dobësua në kategorinë e dytë, me erëra që arrinin shpejtësinë 175 kilometra në orë, përpara se të mbërrinte në tokë të premten në mbrëmje. Megjithatë, meteorologët paralajmërojnë se rreziku mbetet i lartë, veçanërisht në zonat bregdetare, ku ngritja e nivelit të detit mund të shkaktojë përmbytje deri në 2,7 metra në disa zona.
Autoritetet në Florida dhe Alabama kanë urdhëruar evakuimin e banorëve dhe vizitorëve në zonat më të rrezikuara. Senatori i Floridës, Rick Scott, u ka bërë thirrje qytetarëve të largohen menjëherë nga zonat ku është urdhëruar evakuimi, duke paralajmëruar: Mos prisni! Largohuni tani!
Edhe guvernatorja e Alabamës, Kay Ivey, ka urdhëruar largimin e turistëve, vizitorëve dhe personave që nuk janë banorë të përhershëm në disa qarqe që pritet të preken më rëndë nga stuhia.
Sipas Shërbimit Kombëtar të Motit në SHBA, pas Floridës, uragani pritet të kalojë përmes Alabamës dhe të lëvizë drejt luginës së lumit Tennessee gjatë fundjavës. Përveç erërave të forta dhe reshjeve intensive, ekziston edhe rreziku i formimit të tornadove.
Situata është rënduar edhe nga ndërprerjet e energjisë elektrike. Sipas të dhënave të publikuara nga PowerOutage.us, më shumë se 350 mijë persona në Florida dhe rreth 170 mijë në Alabama kishin mbetur pa energji elektrike. Ndërprerje janë raportuar edhe në Georgia, ku rreth 8 mijë klientë nuk kishin energji.
Meteorologia Melissa Watson, nga Shërbimi Kombëtar i Motit, u ka bërë thirrje banorëve që të qëndrojnë në vende të sigurta dhe të ndjekin paralajmërimet zyrtare për përmbytjet dhe tornadot. Ajo theksoi se personat që ndodhen pranë bregdetit duhet të largohen drejt zonave më të larta nëse ekziston rreziku i ngritjes së nivelit të ujit.
Autoritetet u kanë kërkuar gjithashtu qytetarëve të mos dalin jashtë për të fotografuar apo filmuar dëmet gjatë kalimit të uraganit, por të qëndrojnë në ambiente të sigurta.
Pavarësisht paralajmërimeve, disa banorë kanë vendosur të mos largohen nga shtëpitë e tyre. John Guoth, banor i Navarre në Florida, i tha BBC-së se ai dhe bashkëshortja e tij do të qëndrojnë në banesë, ndërsa shumica e fqinjëve të tyre janë larguar.
Ai tha se kishte siguruar sendet që mund të zhvendoseshin nga era, kishte vendosur rosat dhe pulat në banjë dhe kishte fiksuar varkat e rimorkiot për të parandaluar përmbysjen e tyre.
Ndërkohë, bizneset në zonat e prekura po përpiqen të marrin masa përpara përkeqësimit të motit. Disa restorante të zinxhirit të njohur amerikan Waffle House janë mbyllur në zonat ku pritet të kalojë uragani.
Për shkak të stuhisë, presidenti amerikan Donald Trump ndryshoi gjithashtu planet e tij për të marrë pjesë në një ndeshje të rëndësishme të futbollit amerikan në Tuscaloosa të Alabamës.
Ndërsa Isaias po godet juglindjen e SHBA-së, dy sisteme të tjera stuhish po ndikojnë në pjesë të tjera të Amerikës së Veriut. Uragani Simon po lëviz drejt bregdetit të Paqësorit në Meksikë, ndërsa stuhia tropikale Rachel pritet të prekë zonën pranë kufirit mes SHBA-së dhe Meksikës.
Ndikimi i Rachel është ndier tashmë në Kaliforninë Jugore, ku disa rrugë në qytetin Newport Beach janë përmbytur për shkak të dallgëve dhe baticave të larta. Autoritetet u kanë kërkuar banorëve të shmangin gadishullin Balboa dhe të mos kalojnë me automjete në rrugët e mbuluara nga uji.
Ndërkohë, ekipet e punës po përdorin buldozerë për të përforcuar plazhin dhe për të kufizuar rrezikun e përmbytjeve të tjera.