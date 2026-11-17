Ura e Krimesë mbyllet sërish, autoritetet e instaluara nga Moska thonë se u godit për të dytën ditë
Qarkullimi rrugor dhe hekurudhor në urën që lidh Rusinë me Krimenë e aneksuar u pezullua sërish të martën. Sergei Aksyonov, drejtuesi i administratës së instaluar nga Moska në gadishull, ia atribuoi goditjen Ukrainës. Sipas Reuters, Kievi nuk reagoi menjëherë dhe shkalla e dëmeve nuk ishte verifikuar.
Aksyonov raportoi edhe dy të vrarë nga sulmet në gadishull, pa i vendosur viktimat në urë. Katër trena pësuan vonesa pas pezullimit të qarkullimit hekurudhor, sipas operatorit të cituar nga Interfax.
Pas goditjes së parë, të hënën, autoritetet kishin rihapur një korsi me kalim të alternuar, ndërsa trenat po qarkullonin. Mbyllja e së martës erdhi pas këtij rihapjeje të pjesshme.