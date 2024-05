UNRWA: Më shumë se 150 mijë gra shtatzëna përballen me rreziqe shëndetësore në Gaza

Agjencia e OKB-së për Palestinezët ka thënë në X se më shumë se 150,000 gra shtatzëna po përballen me kushte të tmerrshme sanitare dhe rreziqe shëndetësore në mes të zhvendosjeve dhe luftës në Gaza.

Sipas OKB-së, rreth 360,000 njerëz janë larguar nga qyteti më jugor i Gazës, Rafah gjatë javës së kaluar, për shkak të paralajmërimeve të Izraelit se do të nisë ofensivën tokësore në këtë qytet.

Habiba was born in a small tent. She’s 2 weeks old and less than 2 kg of weight.

More than 150,000 pregnant women are facing terrible sanitary conditions and health hazards amid displacement and war.

No child in the world should suffer like this. We need a #ceasefireNow pic.twitter.com/nWI03GkYE5

— UNRWA (@UNRWA) May 13, 2024