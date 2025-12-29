UNRWA: 235 mijë palestinezë të prekur nga pasojat e dimrit “të shkaktuara nga njeriu” në Gaza
Të paktën 235 mijë njerëz janë prekur nga një krizë “e shkaktuar nga njeriu” në Gaza, pasi sistemet e motit me presion të ulët goditën enklavën e shkatërruar nga lufta, tha sot kreu i agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA), transmeton Anadolu.
“Muajt e luftës dhe zhvendosjes i detyruan njerëzit në Gaza të jetojnë mes rrënojave që po shembeshin në strehimore të improvizuara ose në tenda të dobëta”, tha Komisioneri i Përgjithshëm i UNRWA-së, Philippe Lazzarini, në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
“Ndërsa stuhia ‘Byron’ që goditi Gazën më 10 dhjetor ishte një rrezik natyror, pasojat e saj janë të shkaktuara nga njeriu”, theksoi Lazzarini.
Shirat e rrëmbyeshëm dhe erërat e forta të shkaktuara nga sistemet e motit me presion të ulët shkaktuan shembjen e 17 ndërtesave dhe dëmtimin e plotë ose të pjesshëm të më shumë se 42 mijë tendave ose strehimoreve të improvizuara dhe prekën të paktën 235 mijë njerëz midis 10 dhe 17 dhjetorit”, tha Lazzarini duke cituar të dhëna nga Klasteri i Strehimit në Gaza.
Një valë e re e motit të keq ka goditur Gazën që nga fundjava, duke shkaktuar vdekjen e dy personave dhe shkatërrimin e dhjetëra mijëra tendave, sipas mbrojtjes civile. Kushtet e motit paraqesin rrezik të madh për palestinezët e zhvendosur që jetojnë në tenda të vjetra ose ndërtesa me rrezik të lartë të dëmtuara rëndë, të cilat kanë qenë nën sulme të përsëritura izraelite që nga tetori i vitit 2023.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 71.200 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë dhe ka plagosur mbi 171.200 të tjerë që nga tetori i vitit 2023 në Gaza në një sulm brutal që e la edhe enklavën në rrënoja.
Pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi në Gaza më 10 tetor, Izraeli ende mbyll kalimet e territorit dhe parandalon hyrjen e shtëpive të lëvizshme dhe materialeve të rindërtimit, duke përkeqësuar gjendjen e gati 2.4 milione njerëzve në enklavë.