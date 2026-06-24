Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik (IBU) akrediton programe të reja dhe forcon bashkëpunimin me sektorin privat
Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik (IBU) ka shënuar një tjetër sukses të rëndësishëm në kuadër të forcimit të strukturës së tij akademike dhe rritjes së konkurrueshmërisë ndërkombëtare. Programet e reja të hapura në fakultete të ndryshme të universitetit kanë përfunduar me sukses procesin e akreditimit zyrtar në Maqedoninë e Veriut.
Në këtë kuadër, në Fakultetin e Ekonomisë dhe Shkencave Administrative janë akredituar programet Gastronomi, Menaxhim Hotelerik dhe Turizëm; në Fakultetin e Inxhinierisë programi Inxhinieri e të Dhënave (Data Engineering); ndërsa në Fakultetin e Arteve dhe Dizajnit janë akredituar programet Animacion dhe Prodhim Video si dhe Dizajn Mode.
Me përfundimin e procesit të akreditimit, këto programe do të pranojnë studentët e parë duke filluar nga viti akademik 2026/2027.
Integrim i fuqishëm me sektorin privat
Për të forcuar edukimin praktik dhe lidhjen me tregun e punës, Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me disa prej kompanive dhe institucioneve më të rëndësishme në sektorin e hotelerisë dhe turizmit në Maqedoninë e Veriut.
Në kuadër të programeve Gastronomi dhe Menaxhim Hotelerik dhe Turizëm, janë vendosur partneritete me StoneBridge Hotel, Marriott Hotel, Park Hotel dhe Limak Luxury Hotel.
Falë këtyre bashkëpunimeve, studentët do të kenë mundësi të përfshihen drejtpërdrejt në sektor gjatë studimeve të tyre, të realizojnë praktika profesionale dhe të rrisin mundësitë për punësim pas diplomimit.
BİTLOFT – qendër e inovacionit dhe teknologjisë
Universiteti vazhdon të investojë në zhvillimin e infrastrukturës praktike për studentët e inxhinierisë. Në këtë drejtim, BİTLOFT paraqitet si një qendër e rëndësishme ku studentët realizojnë projekte, punëtori dhe aktivitete inovative.
Brenda BİTLOFT-it operojnë institucione dhe kompani të njohura teknologjike, ndërsa prania e degës së Yıldız Teknopark, një prej qendrave kryesore të zhvillimit teknologjik në Turqi, u mundëson studentëve kontakt të drejtpërdrejtë me ekosistemin ndërkombëtar të kërkimit shkencor, inovacionit dhe sipërmarrjes.
Përfaqësim ndërkombëtar në fushën e dizajnit
Në fushën e arteve dhe dizajnit, Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik vazhdon zgjerimin e pranisë së tij ndërkombëtare. IBU është universiteti i vetëm nga Maqedonia e Veriut që është anëtar i World Design Organization (WDO), një organizatë prestigjioze me reputacion global.
Kjo anëtarësi u ofron studentëve qasje në rrjete ndërkombëtare, pjesëmarrje në projekte globale dhe mundësi për të ndjekur nga afër zhvillimet më të fundit në botën e dizajnit.
Përfaqësuesit e universitetit theksuan se programet e reja dhe partneritetet strategjike do të kontribuojnë në avancimin e mëtejshëm të vizionit të universitetit, duke u ofruar studentëve një të ardhme të fortë si në aspektin akademik ashtu edhe në atë profesional.
Bursa deri në 100%
Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik tërheq vëmendjen edhe me politikën e tij të bursave, e cila synon të mbështesë suksesin akademik dhe qasjen më të lehtë në arsim.
Universiteti ofron bursa deri në 100%, të cilat përcaktohen sipas notës mesatare të shkollës së mesme. Për studentët që aplikojnë nga vendet e Ballkanit, përqindja e bursës varet nga suksesi akademik, ndërsa vazhdimësia e bursës kushtëzohet nga rezultatet gjatë studimeve dhe pjesëmarrja e rregullt në ligjërata.
Kampus modern dhe jetë aktive studentore
Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik nuk ofron vetëm arsim cilësor, por edhe një jetë të pasur studentore në një kampus modern dhe dinamik.
Kampusi, i vendosur pranë qendrës së qytetit, disponon auditorë modernë, laboratorë, hapësira studimi dhe ambiente sociale të përshtatura sipas standardeve bashkëkohore të arsimit.
Studentët kanë në dispozicion palestra sportive, fusha të hapura dhe aktivitete të shumta sportive, ndërsa gjatë vitit organizohen turne, festivale pranverore, aktivitete studentore dhe programe të ndryshme kulturore.
Amfiteatrot, sallat e konferencave dhe hapësirat multifunksionale të universitetit shërbejnë si qendra për organizimin e konferencave ndërkombëtare, seminareve, aktiviteteve artistike dhe programeve kulturore.
Falë klasave të pajisura me teknologji moderne dhe mjedisit shumëkulturor, studentët kanë mundësi të kombinojnë njohuritë teorike me përvojën praktike, duke krijuar një perspektivë globale dhe një rrjet të gjerë miqsh e bashkëpunëtorësh nga vende të ndryshme të botës.