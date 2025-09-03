Universiteti i Utrechtit në Holandë njofton bojkotimin e institucioneve izraelite për shkak të luftës në Gaza
Universiteti prestigjioz i Utrechtit në Holandë ka njoftuar bojkotimin e institucioneve izraelite për shkak të politikave gjenocidale të qeverisë së kryeministrit Benjamin Netanyahu kundër palestinezëve, transmeton Anadolu.
Vendimi u njoftua nga rektori i universitetit, Wilco Hazeleger, në fjalimin e tij që shënoi fillimin e vitit të ri akademik të hënën.
“Situata në botë, dhe në Gaza në veçanti, na kërkon të veprojmë me një busull morale. Ka vuajtje të mëdha njerëzore”, tha Hazeleger, duke shtuar se ndërsa akademia kërkon hapje dhe dialog, autoritetet shtetërore izraelite kanë kaluar vijën me politikat e tyre gjenocidale.
“Thirrja e studentëve dhe stafit që demonstrojnë është dëgjuar nga unë dhe kolegët e mi. Ne kemi ndaluar ose pezulluar në mënyrë efektive të gjitha bashkëpunimet institucionale me palët izraelite dhe nuk do të fillojmë asnjë bashkëpunim të ri; një bojkot është në fuqi deri në njoftim të mëtejshëm”, tha ai.
Fushata Palestineze për Bojkotin Akademik dhe Kulturor të Izraelit (PACBI), një grup avokimi propalestinez, ka mirëpritur qëndrimin e universitetit në një deklaratë të postuar në mediat sociale.
“Universiteti i Utrechtit bëhet institucioni i parë akademik perëndimor që shpall bojkot akademik ndaj Izraelit, duke thyer një tabu”, tha grupi, duke u bërë thirrje të gjitha universiteteve të tjera të ndjekin këtë shembull.
“Administratat e universiteteve nuk kanë justifikime”, tha grupi.
“Parimet themelore etike dhe vendimet e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë kërkojnë që ata të veprojnë urgjentisht në përgjigje të thirrjes palestineze për të bojkotuar Izraelin dhe institucionet akademike izraelite bashkëpunuese derisa të përfundojë fushata e saj në Gaza dhe të respektojë të drejtat themelore palestineze”, ka thënë PACBI.