United shmang surprizën në gjysmëfinalen e FA CUP, kalon mes dramës Coventryn me penallti

Manchester United ka shmangur surprizën në FA Cup, teksa eliminoi Coventryn me penallti në gjysmëfinale. 120 minutat përfunduan 3-3, ndërsa të besuarit e Ten Hag u kualifikuan pasi u treguan më të saktë nga 11-metra.

U duk sikur “Djajtë e kuq” vendosën ndeshjen në shinat e duhura me golat e Mc Tominay, Maguire dhe Fernandes, por nuk ndodh kështu. Ekipi i Robins ngushtoi shifrat me Simms, ndërsa O’hare futi në lojë sërish Coventryn. Goli i cili dërgoi ndeshjen në shtesë mban firmën e Ëright, në fund.

Koha shtesë nuk prodhoi gol, ndërsa nga penalltitë më i saktë u tregua Manchester United, duke u kualifikuar kështu për në finale, aty ku do përballet me Cityn.

MARKETING