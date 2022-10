United ka parë mjaftueshëm nga Ronaldo: Djajtë e Kuq do ta lirojnë portugezin

Pasi u la jashtë skuadrës së Manchester United për ndeshjen e tyre kundër Chelseat, duket se Djajtë e Kuq po mendojnë të largojnë Cristiano Ronaldon.

Sulmuesi portugez u ndëshkua nga trajneri Erik ten Hag pasi refuzoi të hynte në lojë gjatë fitores 2-0 të së mërkurës ndaj Tottenhamit , dhe më pas shkoi në dhomën e zhveshjes dhe u largua nga stadiumi pa leje.

ESPN raporton se klubi ka parë mjaftë nga Ronaldo dhe madje janë të gatshëm ta lënë atë të shkojë si lojtar i lirë.

Pengesa më e madhe është paga e sulmuesit, pasi ai paguhet afërsisht 500 mijë euro në javë.

Pak vite më parë, Ronaldo konsiderohej si futbollisti më i mirë në botë, por gjërat kanë ndryshuar pasi ai i afrohet moshës 38-vjeçare.

Kjo është arsyeja pse United madje është i gatshëm ta huazojë atë.

Manchester United ka frikë se nuk ka oferta

Duke pasur parasysh se kontrata e Ronaldos skadon verën e ardhshme, huazimi i tij do të nënkuptonte gjithsesi lirimin e tij falas pasi ai nuk pritet të nënshkruajë një rinovim kontrate.

United ka besim se një Kupë Botërore e fortë do të rezultojë me interes nga klube të tjera në janar, megjithëse ata ende kanë frikë se nuk do të marrin asnjë ofertë si në verë.

Jo të gjithë mund të nënshkruajnë me Cristianon duke pasur parasysh pagën e tij, megjithëse kjo do të ndryshonte nëse binte dakord për të ulur atë.

Ndërsa United nuk është i sigurt se si të shpëtojë nga Ronaldo, ajo që është e sigurt është se koha e tij me klubin është afër përfundimit.