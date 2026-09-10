United e nis me poker Championsin, Bayern me 5 “yje”, fiton edhe Como
Gola dhe emocione në ndeshjet e të enjtes në Champions League.
Bayern triumfoi 5-0 ndaj Bodo/Glimt, në një sfidë e cila u zgjidh në pjesën e dytë nga kampionët e Gjermanisë. Golat u realizuan nga Kane, Musiala, Davies dhe Olise (x2).
Në sfidat e tjera, Manchester United fitoi pastër 4-0 ndaj azerëve të Sabah Baku, me golat e Cunha, Fernandes, Sesko e Martinez.
Lens përmbysi Slavia Praguen 2-3 ndërsa Como tregoi veten në Champions, pasi shkatërroi 4-1 Leipzig.