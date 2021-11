United dëshiron Koundé si zëvendësues të Maguire

Harry Maguire ishte protagonisti i fundjavës, duke festuar duke hedhur duart në vesh një nga golat e Anglisë në fitoren ndaj Shqipërisë.

Lojtari i Manchester United ka qenë në shënjestër të kritikave kohët e fundit dhe është se performanca e tij te United është larg asaj që pritej. Realiteti është se bordi po kërkon një qendër garancie për të stërvitur me Varane dhe për ta ulur atë. I zgjedhuri nuk është askush tjetër veçse Jules Koundé.

Lojtari i Sevillas ishte afër largimit për në Premier League verën e kaluar, por Chelsea nuk pranoi të paguante klauzolën e tij. Edhe pse Blutë do të rikthehen në sulm, pasi të kenë rënë dakord për kushtet me qendrën angleze, United do të ndërhynte me idenë e qartë për t’u bashkuar në Old Trafford pas skuadrës aktuale kampione të Botës.

Aq i madh është interesimi i Djajve të Kuq për lojtarin e Sevillas, saqë siç e njoftuam ditë më parë, ata mund të paguajnë klauzolën e përfundimit të Koundé, e cila është 80 milionë euro. Sevilla dhe Monchi tashmë po hetojnë tregun sepse kërcënimi nga klubi anglez është shumë real. /abcnews.al