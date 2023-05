Unioni i nxënësve të shkollave të mesme: Propozimet tona për shëndetin mendor janë pranuar nga MASH

Unioni i nxënësve të shkollave të mesme i mirëpret rekomandimet e Qeverisë dhe faktin se katër nga masat e propozuara për përmirësimin e shëndetit mendor të nxënësve të shkollave të mesme janë pranuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe janë interpretuar në rekomandimin e nëntë dhe të dhjetë.

Bëhet fjalë për indikacionin e secilës shkollë për të ofruar kushte hapësinore për bashkëpunëtorët profesionistë në mënyrë që të jenë të hapur ndaj nxënësve dhe nëse kanë nevojë, nxënësit mund të caktojnë edhe një takim tet-a-tet me psikologun e shkollës së tyre. Gjithashtu, MASH, së bashku me bashkëpunëtorët ekspertë të shkollave fillore dhe të mesme, përfaqësues të Unionit të nxënësve të shkollave të mesme, profesorë universitarë, Byronë për Zhvillimin e Arsimit dhe Inspektoratin Shtetëror Arsimor do të formojnë një grup pune që do të krijojë protokolle për punën e duhur në ofrimin e mbështetjes psikosociale dhe mendore për shëndetin e nxënësve.

“Krijimi i një protokolli për përcaktimin e modelit të ri të punës së psikologëve të shkollave, përkatësisht ata të kenë takime tet-a-tet me nxënësit në vend që të bëjnë punë administrative, është një angazhim i Unionit të Nxënësve të Shkollave të Mesme që nga maji 2021. Prandaj, Unioni reagon pozitivisht ndaj vendimit për të filluar procesin e realizimit të këtij vizioni tonë. Gjithashtu, rekomandimi i dytë i Qeverisë parashikon krijimin e këshillave bashkiakë për parandalimin e delikuencës së fëmijëve nëpërmjet pushtetit vendor dhe Këshillit Shtetëror për Parandalimin e Delikuencës së Fëmijëve. Në rekomandimin theksohet qartë se përfshirja e Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në këto këshilla është e nevojshme. Vërejmë se disa nga komunat tashmë e kanë bërë këtë dhe kanë përfshirë edhe përfaqësues nga Unioni si anëtarë në këto organe, thekson Unioni i nxënësve të shkollave të mesme.