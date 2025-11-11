UNICEF: 2.400 fëmijë janë përfshirë në ditën e parë të fushatës së vaksinimit në Gaza
UNICEF-i tha se 2.400 fëmijë në Gaza janë përfshirë tashmë me vaksina të shumëfishta në ditën e parë të fushatës së saj të vazhdueshme për imunizim, ushqyerje dhe shëndetësi që synon mbrojtjen e fëmijëve që kanë humbur vaksinat rutinë gjatë dy viteve të luftës izraelite, transmeton Anadolu.
Fushata e zhvilluar me OBSH-në dhe partnerët synon mbi 40 mijë fëmijë nën tre vjeç dhe do të zhvillohet në tre raunde, me të parën që do të zhvillohet nga 9-18 nëntori dhe do të planifikohet më tej për dhjetor dhe janar.
“Ne kemi siguruar një milion vaksina dhe i kemi dërguar ato në Gaza për të mbrojtur fëmijët nga sëmundjet vdekjeprurëse të parandalueshme si poliomeliti, fruthi dhe pneumonia”, u tha gazetarëve në Gjenevë zëdhënësi i UNICEF-it, Ricardo Pires.
Fushata përfshin shqyrtime ushqyese dhe trajtim për fëmijët e kequshqyer dhe vepron përmes 149 institucioneve shëndetësore dhe 10 njësive mobile, të mbështetura nga më shumë se 450 punonjës shëndetësorë të trajnuar.
Pires theksoi se Gaza dikur kishte mbulim vaksinimi prej 98 për qind dhe 55 vende imunizimi, por mbulimi ka rënë nën 70 për qind me 31 objekte vaksinimi të shkatërruara ose të dëmtuara.
Ai tha se deri më tani nuk janë raportuar incidente sigurie që ndikojnë në fushatë, të cilën Pires e quajti “lajm të mirë”, megjithëse vuri në dukje se suksesi i saj varet nga një armëpushim i qëndrueshëm dhe mbrojtja e punonjësve humanitarë dhe familjeve.
Pavarësisht një rritjeje të kohëve të fundit të flukseve të ndihmës, një rritje prej 260 për qind në numrin e paletave që hyjnë në Gaza krahasuar me para armëpushimit muajin e kaluar, UNICEF-i vazhdon të përballet me kufizime të mëdha.
“Ne kemi sjellë 1.6 milion shiringa, shumica dërrmuese ende jashtë Gazës”, tha ai duke shtuar se shiringat që çaktivizohen automatikisht dhe frigoriferët me energji diellore mbeten të bllokuara ose në pritje të lejes, pasi ato konsiderohen për përdorim të dyfishtë nga autoritetet izraelite.