UNICEF: 12 mijë fëmijë në Maqedoni të ekspozuar ndaj abuzimit seksual në internet
Rreth 12 mijë fëmijë të moshës 12–17 vjeç në Maqedoni janë ekspozuar ndaj abuzimit apo shfrytëzimit seksual në internet, tregon një hulumtim i UNICEF-it.
Kjo do të thotë se çdo i dhjeti fëmijë që përdor internetin është përballur me këtë fenomen.
Në 78 për qind të rasteve, abuzuesi ka qenë person i njohur për fëmijën, ndërsa, megjithëse 88 për qind kanë treguar për përvojën e tyre, më pak se një për qind e kanë denoncuar rastin zyrtarisht.
Ndërkohë, në linjën SOS „Alo Bushavko“ deri më 18 nëntor janë regjistruar 360 raste, me 25 për qind rritje të thirrjeve.
Organizatat për mbrojtjen e fëmijëve alarmojnë për përhapjen e abuzimit seksual në hapësirën digjitale dhe kërkojnë më shumë parandalim, bashkëpunim institucional dhe mbështetje për fëmijët.