UNHCR: Rritet numri i të vdekurve dhe të zhdukurve në rrugët detare drejt Evropës
Numri i vdekjeve dhe zhdukjeve përgjatë rrugëve detare drejt Evropës u rrit me gati 20 për qind në nëntë muajt e parë të vitit 2026 ndërsa qindra persona të tjerë humbën jetën gjatë kalimeve të rrezikshme në Azi dhe drejt Jemenit, njoftoi sot Agjencia e OKB-së për Refugjatët (UNHCR), transmeton Anadolu.
Sipas një deklarate të UNHCR-së, numri i vdekjeve dhe zhdukjeve të regjistruara në rrugët drejt Evropës u rrit nga 2.100 në 2.500 gjatë periudhës janar-shtator.
Në Mesdheun Lindor, numri i viktimave dhe personave të zhdukur u rrit me 80 për qind deri në tetor, krahasuar me vitin 2025. Ndërkohë, më shumë se 1.000 persona humbën jetën ose u zhdukën përgjatë rrugës së Mesdheut Qendror, pavarësisht se numri i mbërritjeve ra me më shumë se gjysmën.
Përgjatë rrugës së Atlantikut drejt Ishujve Kanarie të Spanjës, këtë vit janë raportuar rreth 600 vdekje dhe zhdukje. “Kjo rrugë mbetet një nga më të rrezikshmet, me mbi 1.200 persona të raportuar të vdekur ose të zhdukur në vitin 2025”, tha agjencia.
Përtej Evropës, deri në tetor, 822 refugjatë nga pakica e përndjekur rohingya humbën jetën ose u zhdukën në Gjirin e Bengalit dhe Detin Andaman, në Azinë Juglindore. Ndërsa, vetëm gjatë një mbytjeje anijeje në rrugën drejt Jemenit, në atë muaj humbën jetën të paktën 139 persona.
UNHCR-ja paralajmëroi se anijet e mbipopulluara, furnizimet e pamjaftueshme dhe rreziku i trafikimit dhe shfrytëzimit vazhdojnë të kërcënojnë njerëzit që kërkojnë siguri. Agjencia tha se shifrat e regjistruara ka të ngjarë të jenë më të ulëta se numri real i viktimave, pasi shumë incidente nuk raportohen.
Agjencia nisi sot nismën e saj globale “Mbrojtja në Det 2.0”, duke bërë thirrje për forcimin e operacioneve të kërkim-shpëtimit, mundësimin e zbarkimit të sigurt, qasje më të hershme në mbrojtjen ndërkombëtare dhe bashkëpunim më të madh mes vendeve përgjatë rrugëve detare në mbarë botën.