Unai Emery shfaqet si kandidati surprizë për trajner të Real Madridit
Real Madridi e ka përfshirë trajnerin e Aston Villas, Unai Emery, si një objektiv të mundshëm për rolin e trajnerit të ekipit nga edicioni i ri.
Vazhdimësia e Alvaro Arbeloas, i cili ka pasuar Xabi Alonson, do të varet nga suksesi i tij në Ligën e Kampionëve dhe La Liga për pjesën e mbetur të sezonit.
Nëse ish-trajneri i Castillas nuk arrin ta bëjë këtë, Real Madridi ka të ngjarë të rekrutojë një trajner të profilit të lartë për të udhëhequr projektin dhe emri më i ri është ai i spanjollit Emery.
Emery e ka revolucionarizuar Aston Villan në vitet e fundit, duke e shndërruar atë në një nga gjigantët e Ligës Premier.
Aston Villa aktualisht është në vendin e tretë në tabelën e ligës, katër pikë prapa liderëve të Arsenalit, duke qenë kandidat serioz për titull dhe trofeun e Ligës së Evropës.
Ndërkohë, seria mbresëlënëse prej tre fitoresh radhazi e Arbeloas u ndërpre papritur pas një humbjeje zhgënjyese 4-2 kundër Benficas në Ligën e Kampionëve, duke i detyruar gjigantët spanjollë të garojnë në fazën e play-offit.