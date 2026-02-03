Ulet numri i të punësuarve në industri

Ulet numri i të punësuarve në industri

Numri i punëtorëve në industri në periudhën janar – dhjetor të vitit 2025 krahasuar me periudhën janar – dhjetor të vitit 2024, është zvogëluar për 3,5 për qind, njoftoi Enti Shtetëror për Statistikë.

Ndërkaq, numri i të punësuarve në industri në dhjetor vitin e kaluar, krahasuar me muajin dhjetor të vitit 2024 është zvogëluar për 2,8 për qind.
Numri i punëtorëve në sektorin Minierat dhe gurorët gjatë muajit dhjetor të vitit 2025, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, shënon rënie për 6,0 për qind, në sektorin Industria përpunuese për 2,7 për qind, ndërsa në sektorin Furnizime me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar për 0,5 për qind.

Sipas grupeve kryesore industriale, numri i të punësuarve në industri gjatë muajit dhjetor të vitit 2025, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, shënon rënie tek Energjia për 2,5 për qind, Prodhimet kapitale për 4,3 për qind dhe Prodhime jo të qëndrueshme për konsum të gjërë për 3,3 për qind dhe Produktet intermediare, përveç energjisë, për 1,8 për qind, ndërsa rritje vërehet te Prodhime të qëndrueshme për konsum të gjërë për 4,0 për qind.

MARKETING

Të ngjajshme

Pas tensioneve në Minneapolis, agjentët federalë të imigracionit do të pajisen me kamera trupore

Pas tensioneve në Minneapolis, agjentët federalë të imigracionit do të pajisen me kamera trupore

Clintonët pajtohen të dëshmojnë për Epsteinin

Clintonët pajtohen të dëshmojnë për Epsteinin

Portugalia planifikon të ndalojë rrjetet sociale për personat nën 16 vjeç

Portugalia planifikon të ndalojë rrjetet sociale për personat nën 16 vjeç

Parashikimi i motit

Parashikimi i motit

Kallas mohon përçarjen midis NATO-s dhe BE-së, hedh poshtë thirrjet për një ushtri evropiane

Kallas mohon përçarjen midis NATO-s dhe BE-së, hedh poshtë thirrjet për një ushtri evropiane

Mark Rutte vizitë nesër Kiev, pritet të mbajë fjalim në parlamentin ukrainas

Mark Rutte vizitë nesër Kiev, pritet të mbajë fjalim në parlamentin ukrainas