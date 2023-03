Ulet numri i miliarderëve në Kinë

Më shumë se 400 persona humbën statusin e miliarderit vitin e kaluar, shumica nga Kina, për shkak të problemeve të shkaktuara nga Covid-19 dhe goditja e Pekinit ndaj kompanive të mëdha të teknologjisë, sipas Reuters.

Kina ka humbur 229 miliarderë, që përbën më shumë se gjysmën e 445 personave të hequr nga lista, e cila përfshin manjatë me një vlerë neto prej të paktën 1 miliard dollarë.

Por ekonomia e dytë më e madhe në botë gjithashtu shtoi 69 miliarderë të rinj në listë gjatë kësaj periudhe. Sipas raportit numri i miliarderëve në botë është ulur me 8%, ndërsa pasuria totale e tyre është ulur me 10%.

Një total prej 3.112 personash janë në listë në krahasim me 3.381 të një viti më parë. Kina mbetet burimi më i madh i të pasurve, me numrin total të miliarderëve që qëndron në 969 që nga 16 janari 2023, përpara SHBA-së me 691 të tillë.

Kompanitë e mallrave luksoze shënuan një vit të mirë, me kreun e LVMH Bernard Arnault që u ngjit në krye të listës dhe trashëgimtarin e Hermes Bertrand Pouys dhe familjen e tij në vendin e tretë.

Ndër emrat e hequr nga lista është Sam Bankman-Fried i cili humbi pasurinë e tij prej 21 miliardë dollarësh pas rënies së platformës për shkëmbimin e kriptomonedhave FTX.

Në Kinë, Jack Ma, themeluesi i gjigantit kinez të tregtisë elektronike Alibaba Group Holding, ra në vendin e 52-të nga i 34-ti një vit më parë, kryesisht për shkak të goditjes rregullatore të Kinës në industrinë e teknologjisë.

Rritja e normave të interesit, vlerësimi i dollarit amerikan, flluska e teknologjisë e krijuar nga Covid, e cila ka shpërthyer dhe ndikimi i vazhdueshëm i luftës ruso-ukrainase janë kombinuar për të goditur tregjet e aksioneve.