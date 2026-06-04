Ulet numri i martesave, shtohen divorcet – ja pas sa vitesh ndahen më shpesh çiftet

Ulet numri i martesave, shtohen divorcet – ja pas sa vitesh ndahen më shpesh çiftet

Në vitin 2025, në Maqedoni u lidhën 10.507 martesa, që përbën një rënie prej 5.1 përqind krahasuar me vitin e kaluar, sipas të dhënave nga Enti Shtetëror i Statistikave.

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Në të njëjtën periudhë, u regjistruan 2.185 divorce, ose 8 përqind më shumë se vitin e kaluar.

Numri më i lartë i martesave ishte në gusht 1,362, që përfaqëson 13 përqind të numrit të përgjithshëm të martesave. Numri më i ulët i martesave ishte në mars, kur u lidhën 473 martesa, ose 4.5 përqind.

Të dhënat tregojnë se martesa më e zakonshme është martesa e parë. Ndër gratë, martesa e parë përbën 92.8 përqind, dhe ndër burrat 92.1 përqind. Burrat hyjnë më shpesh në martesa të dyta dhe të treta, martesa e dytë përbën 7.1 përqind, ndërsa martesa e tretë përbën 0.8 përqind të numrit të përgjithshëm të martesave.

Mosha mesatare në martesën e parë është 27.5 vjeç për nusen dhe 30.2 vjeç për dhëndrin.

Sipas moshës, shumica e martesave në vitin 2025 u lidhën në grupmoshën nga 25 deri në 29 vjeç. Tek gratë në këtë grup, u regjistruan 3.448 martesa, ose 32.8 përqind, ndërsa tek burrat 3.750 martesa, ose 35.7 përqind.
Megjithatë, numri më i madh i divorceve ndodhi në grupmoshën nga 35 deri në 39 vjeç. Ndër gratë u regjistruan 400 divorce, ose 18.3 përqind, dhe ndër burrat, 381 divorce, ose 17.4 përqind.

Sipas kohëzgjatjes së martesës, shumica e divorceve ndodhën midis 5 dhe 9 viteve pas përfundimit të martesës. Në këtë kategori u regjistruan 478 divorce, që përfaqëson 21.9 përqind të numrit të përgjithshëm të divorceve.

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