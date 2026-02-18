Ulet niveli i lumit Vardar, për momentin nuk ka rrezik për derdhje
Niveli i lumit Vardar në rajonin e Tetovës ka rënë në krahasim me tre ditët e kaluara dhe për momentin nuk ka rrezik për derdhje, ndërsa rruga nga fshati Tumçevishtë deri në fshatin Çegran është ende e mbyllur për trafik për shkaqe sigurie, njofton Qendra për Menaxhim me Kriza (QMK).
“Gjatë natës, në fshatrat Nerashtë dhe Gllogjë (Komuna e Tearcës) kanë rënë dy shtylla të Telekomit. Në f. Nerashtë shtylla ka rënë pranë rrugës dhe nuk e bllokon qarkullimin.
Në f. Gllogjë shtylla ka rënë në rrugë. Telekomi është njoftuar dhe problemi pritet të zgjidhet gjatë ditës”, thonë në QMK.
Në Shkup, si pasojë e erës së fuqishme në luginën e Shkupit, në gjashtë lokacione janë raportuar pemë të rrëzuara dhe kabllo të këputura, duke shkaktuar dëme materiale në disa automjete.
Për gjendjen janë njoftuar SPB Shkup dhe NP “Parqe dhe Gjelbërim”, të cilat po ndërmarrin masa në kuadër të kompetencave të tyre.
Sa i përket përmbytjeve të ditëve të kaluara në fshatrat Çajlanë, Bukoviq dhe Semenishtë, gjendja po normalizohet gradualisht.
Në territorin e Kërçovës pritet stabilizim i mëtejshëm i situatës. Nuk ka raportime për rrëshqitje dheu në rrugët magjistrale dhe qarkullimi zhvillohet normalisht.
“Numri i personave të evakuuar mbetet i pandryshuar – 250 persona (63 familje), të cilëve u dërgohen rregullisht ushqim, ujë dhe mjete të nevojshme. Ekipi nga Qendra Mjekësore po kryen kontrolle shëndetësore dhe jep këshilla përkatëse për personat e evakuuar. Ekipet e NP “Komunalec” po punojnë në pastrimin dhe thellimin e shtratit të Lumit Zajaska, me mbështetje nga mekanizimi i kompanive lokale. Paralelisht po kryhet pastrimi i kanalizimit fekal dhe atij atmosferik. Njësia Territoriale Kundër Zjarrit, me mbështetje të pompave nga Njësia e Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim – Kërçovë, vazhdon me nxjerrjen e ujit nga bodrumet në rrugët Prilepska, Pirinska, 1 Maji, 29 Nëntori dhe në lokacione të tjera ku ka raportime për objekte të përmbytura”, thonë në QMK.