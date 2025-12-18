Ulen çmimet e derivateve të naftës
Komisioni Rregullator për Energjetikë njofton se është bërë ulja e çmimeve të naftës për 1,08% në Maqedoni.
Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës ЕUROSUPER BS-95 dhe ЕUROSUPER BS-98, ulen për 2,00 denarë/litër.
Çmimet e shitjes me pakicë të EURODIZELIT (D-E V), të Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (EL-1) dhe të Mazutit М-1 SU nuk ndryshojnë.
Nga data 19.12.2025, nga ora 00:01, çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:
EUROSUPER BS – 95 do të shitet për 71.00 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 98 do të shitet për 73.00 (denarë/litër)
EURODIESL BS (D-E V) do të shitet për 66.50 (denarë/litër)
Vaj ekstra i lehtë për karburant 1 (EL-1) do të shitet për 65.50 (denarë/litër)
Vaj për ngrohje M-1 NS do të shitet për 32.635 (denarë/kilogram).