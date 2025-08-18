Ulen çmimet e derivateve të naftës

Ulen çmimet e derivateve të naftës

Komisioni Rregullator për Energjetikës (KRRE) solli vendim, me të cilin bëhet ulja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës, mesatarisht për 1,43 % në raport me vendimin e datës 11.08.2025.

Nga data 19.08.2025 nga ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:

EUROSUPER BS – 95 74,00 (denarë/litër)

EUROSUPER BS – 98 76,00 (denarë/litër)

EURODIZEL BS (D-Е V) 67,50 (denarë/litër)

Vaj për djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL -1) 67,00 (denarë/litër)

Mazut М-1 SU 38,643 (denarë/kilogram)

Çmimi i shitjes me pakicë të benzinës EUROSUPER BS – 95 dhe EUROSUPER BS – 98 ulet për 0,50 den/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë të EURODIZEL (D-E-V) dhe të Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (EL-1) ulet për 1,00 den/litër.

Çmimi i shitjes me pakicë të Mazut М-1 SU ulet për 1,143 den/kg dhe tani do të jetë 38,643 den/kg.

Theksojmë se këto janë çmimet maksimale të derivateve të naftës që nga ora 00:01 e datës 19.08.2025

MARKETING

Të ngjajshme

Mickoski: Ushtria është garanci për zhvillimin e popullit

Mickoski: Ushtria është garanci për zhvillimin e popullit

DPHM: Nesër priten reshje të rrëmbyeshme në Maqedoni

DPHM: Nesër priten reshje të rrëmbyeshme në Maqedoni

Mexhiti: Të tjerët po i ndërrojnë emrat, VLEN edhe para një viti ishte VLEN

Mexhiti: Të tjerët po i ndërrojnë emrat, VLEN edhe para një viti ishte VLEN

Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza

Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza

Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të mediave sociale të Turqisë NEXT Sosyal

Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të mediave sociale të Turqisë NEXT Sosyal

Ahmeti prezanton logon e Aleancës Kombëtare për Integrim: Kjo është besëlidhja e fitores, e besimit dhe e integrimit europian

Ahmeti prezanton logon e Aleancës Kombëtare për Integrim: Kjo është besëlidhja e fitores, e besimit dhe e integrimit europian