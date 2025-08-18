Ulen çmimet e derivateve të naftës
Komisioni Rregullator për Energjetikës (KRRE) solli vendim, me të cilin bëhet ulja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës, mesatarisht për 1,43 % në raport me vendimin e datës 11.08.2025.
Nga data 19.08.2025 nga ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:
EUROSUPER BS – 95 74,00 (denarë/litër)
EUROSUPER BS – 98 76,00 (denarë/litër)
EURODIZEL BS (D-Е V) 67,50 (denarë/litër)
Vaj për djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL -1) 67,00 (denarë/litër)
Mazut М-1 SU 38,643 (denarë/kilogram)
Çmimi i shitjes me pakicë të benzinës EUROSUPER BS – 95 dhe EUROSUPER BS – 98 ulet për 0,50 den/litër.
Çmimi i shitjes me pakicë të EURODIZEL (D-E-V) dhe të Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (EL-1) ulet për 1,00 den/litër.
Çmimi i shitjes me pakicë të Mazut М-1 SU ulet për 1,143 den/kg dhe tani do të jetë 38,643 den/kg.
Theksojmë se këto janë çmimet maksimale të derivateve të naftës që nga ora 00:01 e datës 19.08.2025