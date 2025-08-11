Ulen çmimet e derivateve të naftës

Ulen çmimet e derivateve të naftës

Komisioni Rregullator për Energjitikë ka marrë një Vendim me të cilin ulet mesatarisht për 1.06% çmimi me pakicë i derivatet e naftës krahasuar me vendimin e datës 4.8.2025.
Çmimi me pakicë i EURODIZELIT (D-E V) ulet për 1,00 denar për litër. Çmimet me pakicë të benzinave EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 ulen për 0,50 denar për litër. Çmimi me pakicë i vajit ekstra të lehtë për përdorim shtëpiak (EL-1) ulet për 1,50 denar për litër. Çmimi me pakicë i mazutit M-1 NS ulet për 0,159 denar për kilogram dhe tani do të jetë 39,786 denar për kilogram.
Nga data 12.8.2025, nga ora 00:01, çmimet maksimale të derivatet e naftës do të jenë:
-Benzinë motorike EUROSUPER BS-95: 74,50 denar/litër
-Benzinë motorike EUROSUPER BS-98: 76,50 denar/litër
-Dizel EURODIZEL BS (D-E V): 68,50 denar/litër
-Vaj për djegie ekstra i lehtë 1 (EL-1): 68,00 denar/litër
-Mazut M-1 NS: 39,786 denar/kilogram

MARKETING

Të ngjajshme

BDI i reagon Mickoskit: Po flet për “moskthim në vitin 2001”, ndërsa çdo ditë qeverisje e tij është kthim prapa në kohë

BDI i reagon Mickoskit: Po flet për “moskthim në vitin 2001”, ndërsa çdo ditë qeverisje e tij është kthim prapa në kohë

OBSH shpreh shqetësim për planin e Izraelit për të zgjeruar operacionet ushtarake në Gaza

OBSH shpreh shqetësim për planin e Izraelit për të zgjeruar operacionet ushtarake në Gaza

Shqipëria shpreh solidaritet me Turqinë për tërmetin më 10 gusht

Shqipëria shpreh solidaritet me Turqinë për tërmetin më 10 gusht

Ish-dhëndri e kërcënoi me thikë, 22-vjeçarin në Nerasht të Tetovës

Ish-dhëndri e kërcënoi me thikë, 22-vjeçarin në Nerasht të Tetovës

Më 12 dhe 14 gusht maturantët do të testohen për maturën shtetërore në RMV

Më 12 dhe 14 gusht maturantët do të testohen për maturën shtetërore në RMV

“Izraeli po përgatitet për një masakër të madhe në Gaza”

“Izraeli po përgatitet për një masakër të madhe në Gaza”