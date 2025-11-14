Ukrainë, të paktën 4 të vrarë dhe rreth 30 të plagosur nga sulmet ruse në Kiev
Të paktën katër persona u vranë dhe rreth 30 të tjerë u plagosën në sulmet ruse në të gjithë Kievin, raportoi Shërbimi Shtetëror i Emergjencave të Ukrainës të premten, transmeton Anadolu.
Ekipet e shpëtimit evakuuan rreth 70 persona, ndërsa më shumë mund të jenë ende të bllokuar nën rrënoja.
Shërbimi tha se sulmet goditën 22 vende në të gjithë qytetin, duke përfshirë ndërtesa banimi, një spital, një mision diplomatik, dyqane dhe zyra.
Rusia filloi “operacionin e saj special ushtarak” në Ukrainë në shkurt 2022 për të “denazifikuar” dhe “demilitarizuar” Ukrainën.
Sipas memorandumit të saj për zgjidhjen e konfliktit, Moska ka kërkuar ndalimin e Kievit për t’u bashkuar me aleancat ushtarake dhe tërheqjen e trupave të Ukrainës nga Donetsku, Luhansku, Zaporizhzhia dhe Khersoni, rajonet që ajo i aneksoi pas një referendumi në shtator 2022, ndër të tjera.
Ukraina i ka quajtur kushtet një “ultimatum” dhe ka bërë thirrje për një armëpushim si parakusht për bisedime kuptimplote.