Ukrainasit sulmojnë Krimenë me 38 dronë

Sistemet ruse të mbrojtjes ajrore shkatërruan 38 dronë të nisur nga Ukraina mbi gadishullin e Krimesë, njoftoi agjencia shtetërore e lajmeve RIA të dielën, 3 mars, duke cituar Ministrinë e Mbrojtjes së Rusisë.

Reuters më herët raportoi se trafiku rrugor pranë portit të Krimesë të Feodosias ishte përkohësisht i kufizuar, duke cituar deklaratat e zyrtarëve rusë në Krime që pasuan raportimet për disa shpërthime të fuqishme në zonë në mediat sociale ukrainase dhe ruse.

Trafiku rrugor është mbyllur edhe në urën që lidh gadishullin e Krimesë me kontinentin rus, sipas kanalit Telegram të administratës ruse që menaxhon urën.

Reuters nuk mundi të verifikonte në mënyrë të pavarur raportet për shpërthimet. Nuk kishte asnjë koment të menjëhershëm nga zyrtarët ukrainas.

An oil base was attacked in Feodosia. Crimea #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/wOaxev6SKr

— TOGA (@TOGAjano21) March 3, 2024