Ukraina zhytet në terr, tetë rajone pa energji elektrike për shkak të sulmeve ruse
Operatori i rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Ukrainë (Ukrenergo) ka njoftuar ndërprerje emergjente të energjisë elektrike në tetë rajone të vendit për shkak të dëmeve të shkaktuara nga sulmet e fundit ruse.
Ndërprerjet e energjisë elektrike prekin Sumy, Kharkiv, Poltava, Dnipropetrovsk, Kirovohrad, Cherkasy, Zaporizhia dhe rajonin e Kievit.
Në javët e fundit, Rusia ka shtuar sulmet e saj ndaj infrastrukturës energjetike në Ukrainë, duke shkaktuar shqetësim për miliona banorë ndërsa afrohet dimri.
Javën e kaluar, ndërprerjet afatgjata të energjisë elektrike goditën pothuajse të gjithë Ukrainën, duke prekur pjesën më të madhe të kryeqytetit.
Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky e ka akuzuar Rusinë se po përpiqet të terrorizojë civilët duke shkatërruar infrastrukturën energjetike të vendit të tij.
Megjithatë, forcat ukrainase kanë kryer gjithashtu sulme me dronë ndaj rafinerive dhe tubacioneve të naftës në Rusi, një strategji që ka rritur çmimet e karburantit në vend që nga vera.
Ata gjithashtu goditën kohët e fundit një termocentral në rajonin Belgorod të Rusisë, duke shkaktuar një ndërprerje të energjisë elektrike.