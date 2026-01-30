Ukraina, Zelensky: Jemi gati të ulim tensionet, por Moska ka ndaluar shkëmbimin e të burgosurve
Në një konferencë për shtyp, Volodymyr Zelensky tha se nuk ka marrëveshje zyrtare midis Kievit dhe Moskës në lidhje me një armëpushim të mundshëm energjetik, duke specifikuar se çështja u ngrit nga Shtetet e Bashkuara gjatë negociatave në Abu Dhabi më 23 dhe 24 janar.
“Nëse Rusia nuk sulmon sektorin tonë të energjisë, qoftë prodhim apo jo, ne nuk do të sulmojmë të tyren”, deklaroi presidenti ukrainas, duke u deklaruar i gatshëm për një deeskalim për t’i dhënë fund konfliktit.
Megjithatë, negociatat mund të ngecin, ose të paktën të pësojnë një pengesë të konsiderueshme, pasi Rusia, sipas Zelensky, vendosi të anulojë shkëmbimin e të burgosurve me Kievin. “Rusët nuk janë shumë të interesuar sepse besojnë se kjo nuk u sjell asgjë”, deklaroi udhëheqësi ukrainas.
“Asnjë kompromis për integritetin territorial” “Ne kemi thënë vazhdimisht se jemi të gatshëm për kompromise që do të çonin në një fund të vërtetë të luftës, por që sigurisht nuk lidhen me një ndryshim në integritetin territorial të Ukrainës”, tha Zelensky, duke iu referuar në veçanti rajonit të Donetskut dhe kontrollit të termocentralit bërthamor Zaporizhia, duke shtuar se Shtetet e Bashkuara e kuptojnë këtë qëndrim dhe propozojnë një kompromis të lidhur me zonën e lirë ekonomike.
Presidenti ukrainas e hodhi poshtë kategorikisht mundësinë e një takimi me Vladimir Putinin në Moskë. “Sigurisht që është e pamundur për mua të takohem me Putinin në Moskë. Është njësoj si të takohem me Putinin në Kiev. Mund ta ftoj edhe atë në Kiev, le të vijë. Do ta ftoj publikisht, nëse ka guximin, sigurisht”, tha Zelensky.