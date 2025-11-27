Ukraina sulmon rafinerinë e naftës në Rusi
Gjatë orëve të para të mëngjesit, një numër dronësh ukrainas kanë kryer një sulm të koordinuar ndaj rajonit Samara në Federatën Ruse, duke goditur si shënjestër kryesore rafinerinë e naftës në Novokuibyshevsk.
Autoritetet lokale raportuan se disa prej dronëve arritën të depërtonin mbrojtjen ajrore ruse dhe shkaktuan dëme në zonën industriale të rafinerisë.
Ky incident shënon sulmin e tretë ndaj të njëjtës rafineri brenda vetëm dy muajsh, pasi dy goditjet e mëparshme u regjistruan më 19 tetor dhe 16 nëntor, duke vënë nën presion të vazhdueshëm kapacitetet ruse të përpunimit të naftës.
Rafineria e Novokuibyshevsk, e cila operohet nga gjiganti shtetëror Rosneft, konsiderohet një element kyç i zinxhirit të prodhimit të naftës në Rusi. Ajo është ndër objektet më të rëndësishme për përpunimin e naftës së papërpunuar dhe furnizimin me produkte të gatshme të karburantit, si edhe një nyje strategjike për logjikën ushtarake dhe ekonomike të vendit.
Sulmet e përsëritura ndaj këtij objekti tregojnë qartë, sipas analistëve ndërkombëtarë, përpjekjen e Ukrainës për të dobësuar kapacitetet logjistike dhe furnizuese të Rusisë, sidomos në kohën kur ekonomia ruse mbështetet fuqishëm tek eksportet e energjisë dhe prodhimet e rafinerive.