Ukraina sulmon një fabrikë ruse raketash

Ukraina sulmon një fabrikë ruse raketash

Uzina Votkinsky në Udmurtia ruse, e cila prodhonte raketat Iskander dhe Oreshnik, është sulmuar nga dronë ukrainas.

“Një nga objektet e republikës u sulmua nga dronë të regjimit të Kievit”, shkroi guvernatori i Udmurtia.

“Sipas të dhënave operative, ka dëme dhe të lënduar”, shkroi ai.

Në të njëjtën kohë, operacionet u raportuan të pezulluara në disa aeroporte ruse, përfshirë atë në kryeqytetin e Udmurtia, Izhevsk. Disa kanë përhapur lajmin se një fabrikë në Udmurtia u sulmua nga raketat lundruese Flamingo.

Uzina ruse Votkinsky prodhon raketat Iskander-M, Topol-M dhe Oreshnik.

Ndërmarrja ruse e mbrojtjes strategjike është subjekt i sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar, Bashkimi Evropian, Zvicra, Australia, Japonia dhe Ukraina.

MARKETING

Të ngjajshme

Daut Beqiri: Flamuri shqiptar gjithmonë do të jetë prezent në ndeshjet e Shkëndijës së Haraçinës

Daut Beqiri: Flamuri shqiptar gjithmonë do të jetë prezent në ndeshjet e Shkëndijës së Haraçinës

Bashkimi: FFM të reagojë ndaj thirrjeve nacionaliste në ndeshjen me Vardarin

Bashkimi: FFM të reagojë ndaj thirrjeve nacionaliste në ndeshjen me Vardarin

Ademi: Incidentet në futboll pasojë e mosndëshkimit dhe ndikimit politik

Ademi: Incidentet në futboll pasojë e mosndëshkimit dhe ndikimit politik

FFM: Nuk ka pasur urdhër për largimin e flamurit shqiptar në Shkëndija Haraçinë – Prespa

FFM: Nuk ka pasur urdhër për largimin e flamurit shqiptar në Shkëndija Haraçinë – Prespa

Alarm në Kinë, disa rajone preken nga stuhitë e rërës

Alarm në Kinë, disa rajone preken nga stuhitë e rërës

Ndihmat e Gjysmëhënës së Kuqe Turke vazhdojnë të hyjnë në Gaza pas rihapjes së pikës kufitare Rafah

Ndihmat e Gjysmëhënës së Kuqe Turke vazhdojnë të hyjnë në Gaza pas rihapjes së pikës kufitare Rafah