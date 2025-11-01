Ukraina shkatërron tubacionin kryesor rus pranë Moskës
Drejtoria Kryesore e Inteligjencës ukrainase (HUR) ka kryer një operacion special në zemër të Rusisë dhe ka shkatërruar tubacionin ujor të naftës “Koltsovoyj” pranë Moskës.
Sipas raportimeve të medias ukrainase United24, bëhet fjalë për një rrjet të gjatë 400 kilometra që furnizonte forcat ruse me benzinë, dizel dhe karburant aviacioni.
Sot, shërbimi ukrainas i inteligjencës ushtarake konfirmoi se të tre linjat e tubacionit u shkatërruan mbrëmë në shpërthime të njëkohshme, ndërsa sulmi u krye në rajonin Ramensky të rajonit të Moskës, duke bërë që i gjithë sistemi të bëhet jooperativ.
HUR-u ka raportuar se operacioni ka qenë i suksesshëm pavarësisht mbrojtjes anti-dron dhe sigurimit të armatosur që mbante objektin “të tre linjat që përdoren për transportin e benzinës, dizelit dhe karburantit aviacioni u shkatërruan me sukses dhe njëkohësisht”.
Tubacioni ishte një lidhje kyçe logjistike midis disa rafinerive ruse dhe magazinave ushtarake. Sipas të dhënave të HUR, sistemi merrte karburant nga rafineritë në Ryazan, Nizhny Novgorod dhe Moskë.
Kapaciteti vjetor i tubacionit ishte deri në 3 milionë ton karburant aviacioni, 2.8 milionë ton dizel dhe 1.6 milion ton benzinë, gjë që tregon për masën e goditjes për logjistikën ushtarake ruse. Shërbimet e emergjencës dhe ato të sigurisë ruse, sipas raportimeve, kanë arritur shpejt në vendngjarje, por dëmi në infrastrukturë ka qenë aq i madh sa sistemi u bë i papërdorshëm.
Ky nuk është operacioni i parë i suksesshëm i këtij lloji. Më parë, Shërbimi i Sigurisë së Ukrainës (SBU) dhe HUR kanë kryer një operacion sekret ku është shkatërruar një nga sistemet strategjike raketore ruse “Oreshnik” në poligonin Kapustin Jar.