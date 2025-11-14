Ukraina: Rusia mund të prodhojë 120 mijë bomba rrëshqitëse këtë vit
Rusia planifikon të prodhojë deri në 120,000 bomba rrëshqitëse këtë vit, tha gjenerali Vadym Skibitskyi, zëvendësdrejtor i agjencisë së inteligjencës së mbrojtjes të Ukrainës.
Në një intervistë, zyrtari i lartë i tha Reuters se kjo përfshinte 500 të një versioni të ri me rreze më të gjatë veprimi.
Uzinat ruse të mbrojtjes thuhet se janë duke funksionuar 24 orë në ditë për të përmbushur objektivin – një rritje e madhe krahasuar me shifrat e mëparshme.
Çfarë janë bombat rrëshqitëse?
Bombat shumë shkatërruese – dhe megjithatë të lira – janë bërë një pjesë e rëndësishme e bombardimeve ajrore të Rusisë ndaj Ukrainës gjatë luftës së saj.
Armët e lëshuara nga ajri shpesh janë municione të epokës sovjetike të pajisura me krahë dhe sisteme navigimi.
Për shkak të thjeshtësisë së tyre, ato shpesh nuk mund të bllokohen ose ndalen nga ajo që tradicionalisht quhet “luftë elektronike”.
Ato janë më të lira se raketat, por, pavarësisht se peshojnë midis 500 kg dhe 3,000 kg, mund të hidhen përtej rrezes së mbrojtjes ajrore të Ukrainës.
Bombat rrëshqitëse luajtën një rol kyç në pushtimin e qytetit të rrënuar të Avdiivkës në lindje të Ukrainës.