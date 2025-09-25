Ukraina rrëzon bombarduesin rus Su-34 që lëshonte raketa në Zaporizhzhia
Ukraina ka rrëzuar një aeroplan luftarak-bombardues rus Sukhoi Su-34 që po hidhte raketa PGM në Zaporizhzhia, raportoi Forca Ajrore Ukrainase.
“Rreth orës 4:00 të mëngjesit më 25 shtator 2025, një aeroplan rus Su-34 u rrëzua në sektorin e Zaporizhzhias, ndërsa po kryente sulme terroriste në qytet me bomba të drejtuara”, shkroi Forca Ajrore në Telegram.
Raporti nuk specifikoi se si u rrëzua aeroplani dhe deri më tani nuk është publikuar asnjë provë me foto ose video, transmeton Telegrafi.
Sukhoi Su-34 është një aeroplan luftarak me dy vende, me rreze të gjatë veprimi, i zhvilluar në vitin 1990. Megjithatë, pengesat financiare dhe teknike e vonuan hyrjen e tij në shërbim deri në vitin 2014.
Në mesin e shtatorit, Rusia mori një grup të ri aeroplanësh luftarakë-bombardues Su-34 nga United Aircraft Corporation (UAC), një degë e konglomeratit shtetëror të armëve Rostec.
Su-34 kanë qenë shënjestra të shpeshta ukrainase për shkak të rolit të tyre në sulmet me bombardime. Në korrik, katër prej tyre u nxorën jashtë funksionit në pistën e Volgogradit gjatë një operacioni special, ndërsa një tjetër u rrëzua gjatë një fluturimi stërvitor nga aeroporti Savasleyka në rajonin Nizhny Novgorod pas një defekti në ingranazhin e uljes.
Një numër i paspecifikuar i Su-34 u dëmtuan gjithashtu në një operacion tjetër në qershor. Sipas hetimeve me burime të hapura të cituara nga Slashgear në mesin e qershorit, Rusia ka humbur 38 nga 163 Su-34 e saj që nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës.