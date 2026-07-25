Ukraina rikthehet në fokusin e SHBA-ve, takim Trump-Zelensky më 28 korrik në Uashington
Presidenti Volodymyr Zelensky pritet të takohet me presidentin amerikan Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë më 28 korrik siç konfirmoi të premten Shtëpia e Bardhë ndërsa Uashingtoni intensifikon përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund luftës së Rusisë kundër Ukrainës.
“Presidenti Zelensky është planifikuar të takohet me presidentin Trump në Shtëpinë e Bardhë të martën,” i tha agjencisë AFP një zyrtar i Shtëpisë së Bardhë, në kushte anonimiteti.
Takimi do të zhvillohet në të njëjtën ditë me ceremoninë përkujtimore në Uashington për senatorin amerikan Lindsey Graham, një mbështetës prej kohësh i Ukrainës, i cili ndërroi jetë në fillim të këtij muaji në moshën 71-vjeçare.
Kyivi ende nuk e ka konfirmuar pjesëmarrjen e Zelenskit në takimin në Shtëpinë e Bardhë apo nëse ai do të marrë pjesë në ceremoninë për nder të Grahamit.
Këto bisedime zhvillohen në një kohë kur përpjekjet diplomatike të udhëhequra nga SHBA-ja mbeten të bllokuara.
Këtë javë, Zelenski deklaroi se kishte biseduar me të dërguarin e posaçëm të Trumpit, Steve Witkoff, dhe me dhëndrin e tij, Jared Kushner, në një përpjekje për të rinisur negociatat që synojnë t’i japin fund luftës që zgjat prej gati katër vitesh.
Përqendrimi i Uashingtonit te diplomacia është ndërlikuar gjithashtu nga lufta e fundit me Iranin, e cila ka tërhequr vëmendjen e SHBA-së. Trump pritet të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në të njëjtën ditë kur do të zhvillojë bisedime me Zelenskyn.
Takimi pason me vetëm pak ditë diferencë bisedimet që Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, zhvilloi me ministrin e Jashtëm rus, Sergey Lavrov, në Manila; gjatë atij takimi, të dy diskutuan për luftën në Ukrainë, por nuk arritën ndonjë përparim të dukshëm drejt një zgjidhjeje të negociuar.
Pas takimit që zgjati rreth 35 minuta të enjten, Rubio tha se Uashingtoni mbetet i përkushtuar për të ndihmuar në dhënien fund të luftës, por pranoi se propozimet e mëparshme diplomatike kishin arritur në një ngërç, duke lënë të kuptohet se do të nevojiteshin “propozime dhe ide të reja” për t’i çuar negociatat përpara.