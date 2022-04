Ukraina refuzon kërkesën e presidentit gjerman për të vizituar Kievin

Ukraina ka refuzuar kërkesën e presidentit gjerman, Frank Walter Steinmeier, për të vizituar kryeqytetin Kiev këtë javë, duke ndërlikuar më tej marrëdhëniet midis dy vendeve, transmeton Anadolu Agency (AA).

Sot gjatë një vizite në Poloni, Steinmeier u tha gazetarëve se në shenjë solidariteti me Ukrainën ai dëshironte të vizitojë Kievin së bashku me liderë të tjerë evropianë,

“Isha i gatshëm për këtë vizitë, por duket se Kievi nuk e dëshiron atë dhe unë patjetër duhet të marrë shënim për këtë”, tha Steinmeier.

Presidenti gjerman tha se ishte sugjerimi i presidentit polak, Andrzej Duda, për të vizituar Kievin këtë javë së bashku me liderët e Estonisë, Letonisë dhe Lituanisë, me qëllim për të demonstruar solidaritetin e fortë të Evropës me Ukrainën kundër agresionit të Rusisë.

Sot më herët, e përditshmja gjermane ‘Bild’ raportoi se presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy, kundërshtoi vizitën e homologut të tij gjerman për shkak të politikave të tij në vitet e kaluar që përkrahnin lidhje më të ngushta midis Gjermanisë dhe Rusisë.

Politikani i shquar social-demokrat shërbeu dy mandate si ministër i jashtëm, respektivisht në vitet 2005-2009 dhe më vonë në vitet 2013-2016 në qeveritë e koalicionit të udhëhequr nga kancelarja e atëhershme Angela Merkel.

Gjermania po ashtu është kritikuar nga disa se ka bërë shumë pak për të ndihmuar Ukrainën edhe pasi kërcënimi nga Rusia u bë i qartë.