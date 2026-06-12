Ukraina publikon raportin për muajin maj: 100 kilometra katrorë territor në favorin tonë
Ukraina deklaron se gjatë muajit maj ka rifituar më shumë territor sesa ka humbur në vijën e frontit, duke përmbysur trendin e përfitimeve neto mujore të forcave ruse.
Komandanti i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase, Oleksandr Syrskii, bëri të ditur se raporti i territoreve të çliruara ndaj atyre të humbura ishte në favor të Kievit me rreth 100 kilometra katrorë.
“Raporti i territoreve të çliruara dhe të humbura është pothuajse 100 kilometra katrorë në favorin tonë”, shkroi ai në Telegram.
Sipas agjencisë ukrainase të mbrojtjes Militarnyi, fitimet neto mund të kenë qenë edhe më të mëdha, rreth 120 kilometra katrorë. Agjencia, duke cituar burime ushtarake, raportoi se Rusia mori nën kontroll rreth 130 kilometra katrorë gjatë muajit, por humbi rreth 250 kilometra katrorë.
Edhe Instituti për Studimin e Luftës (ISW), me seli në Uashington, publikoi një vlerësim të ngjashëm, duke theksuar se Rusia avancoi në rreth 40 kilometra katrorë gjatë majit, por humbi kontrollin mbi afro 280 kilometra katrorë.
Po ashtu autoritetet njoftuan se dronët ukrainas me rreze të shkurtër dhe të mesme goditën rreth 180 mijë objektiva gjatë majit, një rritje prej 12.7% krahasuar me prillin.
Forcat ukrainase pretendojnë se kanë përmirësuar ndjeshëm aftësinë për të neutralizuar dronët rusë të tipit Shahed. Megjithëse Rusia lëshoi 25% më shumë dronë Shahed në maj sesa në prill, numri i dronëve të rrëzuar u rrit me 50%, duke arritur në rreth 4 mijë.