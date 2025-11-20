Ukraina: Propozimi i paqes SHBA–Rusi është absurd dhe i papranueshëm

Ukraina: Propozimi i paqes SHBA–Rusi është absurd dhe i papranueshëm

Plani ri për paqe mes Rusisë dhe Ukrainë i hartuar nga zyrtarët amerikanë dhe rusë është hedhur poshtë si “absurd” dhe i papranueshëm nga zyrtarët në Kiev, në kuadër të bisedimeve midis Volodymyr Zelenskyt dhe një delegacioni të lartë të ushtrisë amerikane, raporton “The Guardian”.

Ata thanë se propozimi, i hartuar nga Kirill Dmitriev, aleat i afërt i Vladimir Putinit, dhe i dërguari i posaçëm i Donald Trumpit, Steve Witkoff, ishte “provokim”, që synonte të shkaktojë përçarje dhe të “çorientojë” aleatët e Ukrainës.

“Nuk ka aktualisht asnjë shenjë se Kremlini është gati për negociata serioze. Putini po përpiqet të fitojë kohë dhe të shmangë sanksionet amerikane”, tha Oleksandr Merezhko, kryetar i komisionit parlamentar të politikës së jashtme të Ukrainës. Ai e cilësoi Dmitrievin si “askush”.

Zëvendësministri i parë i jashtëm i Ukrainës, Sergiy Kyslytsya, e quajti nismën jorealiste. Ai sugjeroi se bëhet fjalë për një operacion informacioni klasik në stilin sovjetik për të ndikuar opinionin dhe për të përhapur panik.

E zyrtarë të lartë të Pentagonit kanë mbërritur në Ukrainë për të “diskutuar përpjekjet për t’i dhënë fund luftës” me Rusinë, njoftoi ushtria amerikane.

Sekretari i Ushtrisë së SHBA-së, Dan Driscoll, zhvilloi bisedime me kryeministren ukrainase, Yulia Svyrydenko, dhe pritet të takohet më vonë me presidentin Volodymyr Zelensky.

Sipas raportimeve të enjten, amerikanët dhe rusët në heshtje kanë hartuar një plan për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë. E sipas këtij plani, Kievit do t’i kërkohet dorëzimi i territoreve dhe kufizim i madhësisë së ushtrisë.

 

