Ukraina pro, Rusia kundër, SHBA-ja abstenoi – OKB-ja miratoi rezolutën që kërkon armëpushim të menjëhershëm në Ukrainë
Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi një rezolutë që kërkon një armëpushim të menjëhershëm në Ukrainë, duke theksuar nevojën për ndalimin e dhunës dhe fillimin e negociatave paqësore.
Ky votim ndodh pas një serie ngjarjesh të tensionuara që filluan në shkurt të vitit 2022, kur Rusia nisi një pushtim të plotë të Ukrainës.
Ky konflikt ka shkaktuar pasoja katastrofike për civilët, duke shkaktuar mijëra viktima dhe miliona të zhvendosur brenda dhe jashtë kufijve të Ukrainës.
Lufta ka shkatërruar infrastrukturën, ka nxitur krizë humanitare dhe ka shkaktuar pasiguri globale, duke theksuar rëndësinë e një përgjigjeje të shpejtë dhe të koordinuar nga komuniteti ndërkombëtar.
Rezoluta e fundit u miratua me shumicë të madhe: 107 vota pro, 12 kundër dhe 51 abstenuan. Rusia votoi kundër, duke shprehur mosmarrëveshje me përmbajtjen e rezolutës, ndërsa SHBA-ja abstenoi nga votimi.
Shqipëria votoi për, duke u bashkuar me vendet që mbështesin një zgjidhje paqësore dhe të menjëhershme të konfliktit.
Ky qëndrim tregon mbështetjen e Shqipërisë për respektimin e ligjit ndërkombëtar dhe për përpjekjet diplomatike që synojnë t’i japin fund luftës dhe të sigurojnë stabilitet në rajon.
Ndryshe, Rusia nisi pushtimin e pajustifikueshëm të shtetit ukrainas më 24 shkurt të vitit 2022.