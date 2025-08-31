Ukraina po planifikon sulme të reja thellë brenda Rusisë – thotë Zelensky
Ukraina synon të godasë thellë në Rusi pas një sulmi të madh me dron rus që la 60,000 ukrainas pa energji elektrike, tha presidenti Volodymyr Zelensky.
Duke folur të dielën pas një takimi me gjeneralin e tij të lartë, Oleksandr Syrskii, presidenti ukrainas konfirmoi sulmet e reja të planifikuara, shkruan Al Jazeera.
Të dyja palët kanë intensifikuar sulmet e tyre ajrore në javët e fundit, me Moskën që sulmon sistemet e energjisë dhe transportit të Ukrainës, si dhe nis sulme vdekjeprurëse në ditët e fundit në zonat civile në Kiev dhe Zaporizhia, dhe Ukrainën që synon rafineritë dhe tubacionet ruse të naftës.
Gjatë natës, dronët rusë goditën katër objekte energjetike në rajonin e Odesas të Ukrainës, sipas kompanisë private të energjisë DTEK.
Sulmet lanë 29,000 njerëz pa energji elektrike, raportuan autoritetet lokale.
Qyteti portual i Chornomorsk pranë Odesas, ku një person u plagos, ishte vendi më i prekur, shkroi Guvernatori rajonal Oleh Kiper në Telegram.
“Infrastruktura kritike po funksionon me gjeneratorë”, tha ai.
DTEK tha se puna e riparimit emergjent do të fillonte pas marrjes së lejes nga ushtria ukrainase, e cila raportoi se në total, Rusia kishte sulmuar Ukrainën me 142 dronë, të gjithë përveç 10 prej të cilëve pretendoi se i kishte rrëzuar.
Ushtria ruse sugjeroi të dielën se kishte rrëzuar 112 dronë ukrainas në 24 orët e fundit.
Ndërkohë, zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, fajësoi Evropën për vazhdimin e luftës dhe për pengimin e përpjekjeve të paqes të presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump.
“Pala ndërluftuese evropiane po ruan kursin e saj themelor; nuk po dorëzohet”, tha ai nga margjinat e një samiti në Kinë, duke iu referuar dërgesave të armëve të Bashkimit Evropian në Ukrainë.
Fjalët e tij erdhën vetëm disa ditë pasi një sulm ajror rus vrau të paktën 23 persona dhe dëmtoi zyrat diplomatike të BE-së në qendër të Kievit.
Duke folur vetëm disa orë para afatit të fundit të Trump për presidentin rus Vladimir Putin për të rënë dakord për një takim me homologun e tij ukrainas Zelensky, kancelari gjerman Friedrich Merz tha se mendonte se lufta, e cila filloi më shumë se tre vjet e gjysmë më parë, nuk do të mbaronte së shpejti.
“Po përgatitem nga brenda që kjo luftë të zgjasë shumë”, i tha ai transmetuesit publik ZDF të dielën, duke vënë në dukje se përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund konfliktit nuk mund të vijnë “me çmimin e kapitullimit të Ukrainës”.
Diku tjetër, Ursula von der Leyen, presidentja e Komisionit Evropian, udhëtoi për në Poloni të dielën si pjesë e turneut të saj në shtetet e BE-së që kufizohen me Rusinë dhe aleatin e saj Bjellorusinë.
Duke folur së bashku me kryeministrin polak Donald Tusk, von der Leyen e quajti Putinin një “grabitqar” i cili mund të mbahej nën kontroll vetëm përmes “parandalimit të fortë”.
Presidentja e Komisionit të BE-së tha gjithashtu se shtetet anëtare që kufizohen me Rusinë dhe Bjellorusinë do të merrnin fonde shtesë nga blloku, duke e quajtur mbrojtjen e kufijve të saj një “përgjegjësi të përbashkët”.