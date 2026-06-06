Ukraina përshkallëzon sulmet me dronë, goditen Shën Petersburgu dhe Moska
Forcat e armatosura ruse kanë kapur 86 mjete ajrore pa pilot (dronë) gjatë natës së premtes në rajonin përreth Shën Petersburgut, ku po zhvillohet një forum i madh investimesh, thanë autoritetet e qytetit.
“Tetëdhjetë e gjashtë dronë u rrëzuan në hapësirën ajrore të rajonit të Leningradit. Operacionet luftarake po vazhdojnë”, shkroi guvernatori rajonal Alexander Drozdenko në Telegram.
“Shën Petersburgu është bërë shënjestër e një sulmi të gjerë nga dronë ushtarakë”, tha kryetari i bashkisë së qytetit, Alexander Beglov. “U bëj thirrje banorëve të Shën Petersburgut të qëndrojnë në shtëpi dhe të mos dalin jashtë”, shtoi ai.
Aeroporti Ndërkombëtar Pulkovo, në pjesën jugore të qytetit, njoftoi një pezullim të përkohshëm të fluturimeve, pa specifikuar arsyen.
Të mërkurën, ditën kur forumi i Shën Petersburgut, i njohur më parë si “Davosi Rus”, pritej të hapej, dronët ukrainas goditën një objekt nafte dhe një instalim ushtarak aty pranë. Të ftuarit mbërritën në event me një kolonë tymi të zi të dendur në sfond.
Forumi përfundon sot, një ditë pas një fjalimi nga Presidenti rus Vladimir Putin.
Tetë dronë ukrainas u kapën gjithashtu në orët e para të mëngjesit ndërsa po shkonin drejt Moskës, tha në Telegram kryetari i bashkisë së kryeqytetit rus, Sergei Sobyanin.
Forcat e armatosura ukrainase kohët e fundit kanë përshkallëzuar sulmet e tyre me dronë kundër Rusisë dhe zonave të vendit të pushtuara nga ushtria ruse, në hakmarrje për sulmet e përditshme ruse në territorin ukrainas. Një
sulm me dronë shkaktoi një zjarr në një depo karburanti në Ust-Labinsk, në rajonin Krasnodar të Rusisë, sipas autoriteteve lokale.
Në total, Ministria Ruse e Mbrojtjes njoftoi se 376 dronë ukrainas u interceptuan në hapësirën ajrore ruse gjatë natës.
Në Ukrainë, në rajonin e Zaporizhias, një sulm me dron rus ndaj “infrastrukturës kritike dhe industriale” vrau dy persona, njoftoi kreu i komandës ushtarake të rajonit, Ivan Fedorov.
Në rajonin e Dnipropetrovskit, i cili u shënjestrua “gati 30 herë nga dronë dhe artileri”, një person u vra dhe tre u plagosën në qytetin e Krivyi Rih, vuri në dukje kreu i komandës ushtarake lokale, Oleksandr Ganza.
Shërbimet ukrainase të shpëtimit raportuan gjithashtu sulme me dron në qytetin e Odessas, pa viktima.