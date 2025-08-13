Ukraina nën pushtimin rus/ Zelenksy dhe liderët europianë, takim ‘online’ me Trump

Ukraina nën pushtimin rus/ Zelenksy dhe liderët europianë, takim ‘online’ me Trump

Grupime të vogla ushtarake ruse avancuan më thellë në Ukrainën lindore, para samitit midis Presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe Presidentit të SHBA-ve Donald Trump, të cilin liderët evropianë i frikësohen se mund të përfundojë me kushte paqeje që do t’i imponohet një Ukrainë të pasigurt.

Në një nga përpjekjet më të gjera të ndërhyrjeve këtë vit, trupat ruse u avancuan afër qytetit të minierave të qymyrit të Dobropillia, pjesë e fushatës të Putinit për të marrë nën kontroll të plotë rajonin e Donetskut në Ukrainë. Ushtria e Ukrainës dërgoi trupa rezerve, duke thënë se ata po përballen me një luftë të vështirë kundër ushtarëve rusë.

Trump ka thënë se çdo marrëveshje paqeje do të përfshinte “këmbim territoresh për përmirësimin e të dyja palëve”, duke përfshirë Rusinë dhe Ukrainën, e cila ka varur mbështetje të madhe nga SHBA për furnizimet me armë.

Por, për shkak se të gjitha zonat që janë në kontestim ndodhen brenda Ukrainës, Presidenti Volodymyr Zelenski dhe aleatët e tij të Bashkimit Evropian frikohen se ai mund të ndodhet nën presion për të dorëzuar më shumë sesa do të bëjë Rusia.

Në samitin e parë SHBA-Rusi që nga viti 2021, Putin dhe Trump do të takohen të premten në Bazën Ajrore Elmendorf në Anchorage, Alaskë, sipas dy zyrtarëve të Shtëpisë së Bardhë.

Administrata Trump e zbuti pritshmërinë për progres të madh drejt një armëpushimi, duke e quajtur samitin një “ushtrim dëgjimi”.

Në këtë linjë, Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha se Presidenti dëshiron të vlerësojë drejtpërdrejt Putinin.

Zelenski dhe shumica e homologëve të tij evropianë kanë thënë se paqja e qëndrueshme nuk mund të arrihet pa Ukrainën në tryezën e negociatave, dhe çdo marrëveshje duhet të jetë në përputhje me ligjin ndërkombëtar, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës.

Ata do të mbajnë një takim virtual me Trumpin për të theksuar këto shqetësime para samitit me Putinin.

“Bisedimet substanciale dhe produktive për ne pa ne nuk do të funksionojnë,” tha Zelenski në një intervistë të martën për NewsNation. “Ashtu siç unë nuk mund të them asgjë për një shtet tjetër ose të marr vendime për të.” 

 

