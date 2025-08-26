Ukraina ndër vendet më të minuara në botë – një e katërta e territorit e kontaminuar

Ukraina ndër vendet më të minuara në botë – një e katërta e territorit e kontaminuar

Ukraina është bërë një nga vendet më të rrezikuara nga minat në botë.

Sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara, në territorin e Ukrainës ndodhen më shumë se një milion mina dhe lëndë shpërthyese që nuk janë shpërthyer ende.

Kjo gjë paraqet një kërcënim serioz për jetën e banorëve dhe sigurinë në vend, sipas një raporti të gazetës theguardian.

Ekspertët thonë se rreth një e katërta e territorit ukrainas është e kontaminuar nga këto pajisje eksplozive, duke e bërë zonën tepër të pasigurt për lëvizje dhe jetesë.

Mina dhe granatat e mbetura nga konfliktet e fundit po shkaktojnë vdekjen dhe plagosjen e qindra njerëzve, përfshirë civilë të pafajshëm.

Ky problem përbën një sfidë të madhe për rikuperimin dhe zhvillimin e Ukrainës, duke penguar kthimin e normalitetit dhe sigurisë për popullsinë e prekur.

Për më tepër, pasojat e minave vazhdojnë të jenë të rrezikshme edhe pas përfundimit të konfliktit, duke kërcënuar jetën dhe të ardhmen e shumë komuniteteve.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Erdoğan: Turqia, garantuese e sigurisë dhe paqes së kurdëve, si të gjithë popujve vëllazërorë në Siri

Erdoğan: Turqia, garantuese e sigurisë dhe paqes së kurdëve, si të gjithë popujve vëllazërorë në Siri

Qeveria: Përmes Ministrisë së Transportit vazhdon aktiviteti i fuqishëm për ndërtimin e mëtejshëm të Korridorit Hekurudhor 8 drejt Republikës së Bullgarisë

Qeveria: Përmes Ministrisë së Transportit vazhdon aktiviteti i fuqishëm për ndërtimin e mëtejshëm të Korridorit Hekurudhor 8 drejt Republikës së Bullgarisë

Haradinaj i reagon Abdixhikut: Vazhdo të vendnumërosh se kjo të shkon për shtati ty, Lumir

Haradinaj i reagon Abdixhikut: Vazhdo të vendnumërosh se kjo të shkon për shtati ty, Lumir

Mbledhja me anëtarët e kabinetit, Trump: Të vendoset dënimi me vdekje në Uashington

Mbledhja me anëtarët e kabinetit, Trump: Të vendoset dënimi me vdekje në Uashington

BE: Kemi të drejtën sovrane për të rregulluar teknologjinë

BE: Kemi të drejtën sovrane për të rregulluar teknologjinë

Izraeli ka vrarë 233 dijetarë dhe predikues islam në Rripin e Gazës

Izraeli ka vrarë 233 dijetarë dhe predikues islam në Rripin e Gazës