Ukraina ndër vendet më të minuara në botë – një e katërta e territorit e kontaminuar
Ukraina është bërë një nga vendet më të rrezikuara nga minat në botë.
Sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara, në territorin e Ukrainës ndodhen më shumë se një milion mina dhe lëndë shpërthyese që nuk janë shpërthyer ende.
Ekspertët thonë se rreth një e katërta e territorit ukrainas është e kontaminuar nga këto pajisje eksplozive, duke e bërë zonën tepër të pasigurt për lëvizje dhe jetesë.
Mina dhe granatat e mbetura nga konfliktet e fundit po shkaktojnë vdekjen dhe plagosjen e qindra njerëzve, përfshirë civilë të pafajshëm.
Ky problem përbën një sfidë të madhe për rikuperimin dhe zhvillimin e Ukrainës, duke penguar kthimin e normalitetit dhe sigurisë për popullsinë e prekur.
Për më tepër, pasojat e minave vazhdojnë të jenë të rrezikshme edhe pas përfundimit të konfliktit, duke kërcënuar jetën dhe të ardhmen e shumë komuniteteve.