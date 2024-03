Ukraina mohon përfshirjen në sulmin terrorist në Moskë

Ukraina ka mohuar përfshirjen në sulmin terrorist në një sallë koncertesh në Moskë, ku mbetën të vdekur të paktën 40 persona dhe u plagosën dhjetëra të tjerë.

Mykhailo Podolyak, një këshilltar i presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky deklaroi se Ukraina nuk përdor metoda terroriste.

Ukraina sigurisht që nuk ka asnjë lidhje me të shtënat dhe shpërthimet në Bashkinë e Crocus në Moskë. Nuk ka asnjë kuptim… Ukraina ka luftuar me ushtrinë ruse për më shumë se dy vjet. Dhe gjithçka në këtë luftë do të vendoset vetëm në fushën e betejës. Vetëm nga sasia e armëve dhe vendimet cilësore ushtarake. Sulmet terroriste nuk zgjidhin asnjë problem… Ukraina nuk është përdorur kurrë në përdorimin e metodave terroriste. Është gjithmonë e pakuptimtë. Ndryshe nga, meqë ra fjala, vetë Rusia, e cila përdor sulme terroriste në luftën aktuale kundër Ukrainës…

Dhe së treti, shumë kohë përpara ngjarjeve në Crocus_City_Hall, kishim dëgjuar paralajmërime publike nga ambasadat e huaja të vendosura në Moskë për mundësinë e ekseseve të tilla të përgjakshme. Nuk ka asnjë dyshim më të vogël se ngjarjet në periferi të Moskës do të kontribuojnë në një rritje të mprehtë të propagandës ushtarake, militarizimin e përshpejtuar, mobilizimin e zgjeruar dhe, në fund të fundit, shkallëzimin e luftës. Dhe gjithashtu për të justifikuar sulmet e dukshme gjenocidale kundër popullsisë civile të Ukrainës “, tha ai në Twitter.

