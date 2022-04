Ukraina kërkon ndërhyrjen e OKB-së për hapjen e korridoreve humanitare

Evakuimi i rreth 100,000 njerëzve të bllokuar në Mariupol do të arrihet me sukses vetëm me ndihmën e OKB-së, tha zëvendëskryeministrja e Ukrainës, shkruan BBC.

Iryna Vereshchuk tha për BBC Radio 4’s World se OKB-ja duhej të ndërhynte për hapjen e korridoreve humanitare, duke thënë se ishte “organizata e vetme me kapacitetin dhe forcën për të parandaluar rritjen e numrit të viktimave “, por deri më tani është vetëm duke vëzhguar ngjarjet.

Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, António Guterres do të takohet të martën në Moskë me Presidentin rus Vladimir Putin.

Vereshchuk tha se luftëtarët ukrainas në fabrikën e rrethuar të çelikut Azovstal në Mariupol”nuk do të dorëzohen, ata do të luftojnë deri në fund.