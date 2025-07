Ukraina kërkoi sistemin Patriot, Trump: Është shumë e kushtueshme

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka konfirmuar se Ukraina ka kërkuar furnizimin me sistemin raketor anti-ajror Patriot, por ai është shprehur i rezervuar për aprovimin e kësaj kërkese, duke theksuar kostot e larta të sistemit si një faktor vendimtar.

“Ata do ta pëlqenin këtë. Ata e kërkuan. E di që ata bënë një kërkesë përkatëse. Do të duhet ta shqyrtojmë. Është shumë e shtrenjtë,” tha Trump, sipas raportimeve të agjencisë UNN.

Presidenti shtoi se është i pakënaqur me situatën në Ukrainë, por nuk dha detaje konkrete se kur ose nëse do të merret një vendim përfundimtar mbi furnizimin me sistemin e avancuar të mbrojtjes ajrore.

Sipas burimeve të administratës, çështja mbetet në shqyrtim, ndërsa Trump dhe ekipi i tij po vlerësojnë ndikimin strategjik dhe financiar të një vendimi të tillë. Sistemet Patriot janë ndër më të shtrenjtat dhe më të sofistikuarat në arsenalin e mbrojtjes ajrore të SHBA-së.

Kjo deklaratë vjen në një kohë kur Ukraina vazhdon të kërkojë më shumë ndihmë ushtarake për të përballuar agresionin rus, ndërsa mbështetja nga aleatët perëndimorë mbetet çështje debati politik në shumë vende.

