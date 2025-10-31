Ukraina ka arritur me sukses të godasë 160 objekte ruse të naftës dhe energjisë
Ukraina ka goditur me sukses deri tani këtë vit 160 objekte ruse të naftës dhe energjisë, deklaroi sot kreu i Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës (SBU).
Vasyl Malyuk shtoi për gazetarët se sulmet do të vazhdojnë dhe sqaroi se qëllimi është të reduktohet aftësia e Rusisë për të financuar luftën e saj në Ukrainë.
Kreu i SBU-së theksoi gjithashtu se Ukraina ka shkatërruar një nga raketat ruse me mesatare distancë Oresnik gjatë një operacioni të veçantë verën e vitit 2023.
Ky operacion, sipas Malyuk, u realizua në bashkëpunim nga SBU, Shërbimi Ushtarak i Inteligjencës GUR dhe Shërbimi i Inteligjencës së Jashtme, dhe u përshkrua si “100% i suksesshëm”.