Ukraina i kërkon BE-së të vendosë sanksione ndaj industrinë ruse të raketave

Rusia ka goditur me raketa qytetet dhe infrastrukturën ukrainase, siç janë pjesët e rrjetit elektrik të vendit. Ushtria ukrainase tha të enjten se forcat ruse po bombardonin disa qytete në rajonin e Donetsk-ut të Ukrainës lindore, përfshirë rajonet Bakhmut, Soledar dhe Opytne. Forcat ukrainase të mbrojtjes njoftuan gjithashtu se Rusia po përdorte tanket dhe artilerinë kundër pozicioneve ukrainase në pjesën jugore të Khersonit.

Shtetet e Bashkuara thanë të mërkurën se fushata disa ditore e sulmeve ruse ndaj infrastrukturës nevralgjike të Ukrainës, rrjetit elektrik, ujësjellësit dhe ngrohjes, nuk do të zbehë vendosmërinë e Perëndimit për të mbështetur Kievin në luftën nëntëmujore kundër agresionit rus.

Kryediplomati amerikan akuzoi Presidentin Putin se po përpiqej të përçante koalicionin perëndimor që mbështet Ukrainën, ndërsa çmimet botërore të energjisë rriten, dhe ukrainasit përballen me ndërprerje të vazhdueshme të energjisë elektrike.

“Kjo strategji nuk ka funksionuar dhe nuk do të funksionojë”, tha zoti Blinken. “Ne do të vazhdojmë ta provojmë se ai e ka gabim. Kjo është ajo që kam dëgjuar qartë dhe me zë të lartë nga çdo vend këtu në Bukuresht.”