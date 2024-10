Ukraina i bën thirrje Brazilit të arre’stojë Putinin nëse ai shkon në Samitin e G20

Kryeprokurori i Ukrainës Andriy Kostin tha se ai ka marrë informacione se presidenti rus Vladimir Putin mund të marrë pjesë në Samitin e G20 në Brazil muajin e ardhshëm dhe u bëri thirrje autoriteteve atje që të lëshojnë një urdhër arresti për të nëse ai paraqitet.

Gjykata Ndërkombëtare Penale në Hagë (ICC) lëshoi ​​një urdhër arresti për Putinin në mars të vitit 2023, rreth një vit pas sulmit rus në Ukrainë, duke e akuzuar atë për krimin e luftës të dëbimit të fëmijëve, raportoi Reuters.

Kremlini e hodhi poshtë urdhrin e ICC si të pavlefshëm.

Prokurori ukrainas Kostin tha se është e rëndësishme që komuniteti ndërkombëtar të jetë i bashkuar dhe të kërkojë përgjegjësinë e Putinit.

Ai shtoi se është detyrimi i autoriteteve braziliane në bazë të Statutit të Romës, i cili themeloi ICC, të arrestojnë Putinin nëse ai guxon të shkojë në samit.

Sipas tij, kjo do të vërtetonte statusin e Brazilit si një shtet demokratik i sunduar nga ligji, ndërsa përndryshe do të krijonte një precedent që do të thotë se liderët e akuzuar për krime mund të udhëtojnë pa u ndëshkuar.

Brazili i ka dërguar një ftesë standarde Putinit për të marrë pjesë në samitin e G20 në Rio de Zhaneiro më 18-19 nëntor, por nuk ka marrë konfirmimin e mbërritjes së tij, thanë dy zyrtarë të qeverisë braziliane.

