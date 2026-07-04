Ukraina hedh poshtë pretendimin rus për pushtimin e qytetit Kostiantynivka
Ukraina mohon pretendimet se forcat ruse kanë marrë kontrollin e qytetit Kostiantynivka në rajonin e Donetskut, tha zëdhënësi i Shtabit të Përgjithshëm të Ukrainës për gazetën Ukrainska Pravda, transmeton Anadolu.
Qyteti mbetet nën kontrollin e forcave ukrainase, të cilat po vazhdojnë operacionet mbrojtëse brenda dhe përreth vendbanimit, tha Andriy Kovalev.
“Më 3 korrik, armiku kreu 11 sulme në këtë front, por pa sukses” tha ai, duke akuzuar Moskën për përhapje të “dezinformimit dhe lajmeve të rreme” mbi situatën në terren.
“Mbrojtësit ukrainas vazhdojnë të mbajnë pozicionet e tyre përgjatë vijave të përcaktuara. Situata mbetet e vështirë, por është nën kontrollin e forcave të mbrojtjes së Ukrainës”, shtoi ai.
Rusia kishte deklaruar të premten se forcat e saj kishin marrë kontrollin e qytetit industrial të vijës së frontit Kostiantynivka në rajonin lindor të Donetskut në Ukrainë.
“Lajmi kryesor është se Kostiantynivka është marrë plotësisht”, tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, për gazetarët.
Kostiantynivka ndodhet rreth 24 kilometra në juglindje të qytetit Kramatorsk, i cili ka shërbyer si qendra administrative e rajonit lindor që nga viti 2014, kur Rusia mori kontrollin e Donetskut.