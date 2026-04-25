Ukraina godet për herë të parë qytetet në afërsi të Uralit

Uralet tani janë brenda rrezes së dronëve ukrainas, duke shënuar një zhvillim të ri në dinamikën e luftës.

Për herë të parë që nga fillimi i konfliktit, forcat ukrainase kanë arritur të godasin objektiva në thellësi të territorit rus, raportojnë mediat.

Në fakt, dronët e lëshuar nga ushtria ukrainase kanë arritur të godasin objektiva deri në qytetet e largëta të Chelyabinsk dhe Yekaterinburgut.

Këto sulme tregojnë zgjerimin e kapaciteteve të dronëve ukrainas dhe aftësinë e tyre për të depërtuar shumë më larg se zonat kufitare, duke prekur edhe rajone të konsideruara më parë të sigurta.

Ky zhvillim pritet të rrisë shqetësimet e sigurisë në Rusi dhe të tregojë një fazë të re të përshkallëzimit të luftës, ku objektivat nuk kufizohen më vetëm në vijat e frontit, por shtrihen edhe në thellësi strategjike të vendit.

Ndryshe, Rusia ka nisur pushtimin e shtetit ukrainas më 24 shkurt të vitit 2022 duke shkaktuar mijëra viktima dhe dëme të shumta materiale.

 

