Ukraina godet logjistikën hekurudhore ruse
Inteligjenca ushtarake e Ukrainës goditi me sukses logjistikën hekurudhore ruse, duke shkaktuar një shpërthim të fuqishëm në stacionin kryesor të Tverit.
Një mjet shpërthyes ishte vendosur nën cisternat që transportonin karburant dhe sapo shpërtheu, flakët përfshinë brenda pak sekondash pothuajse të gjithë hapësirën e stacionit hekurudhor.
Ky sulm ka shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe ka penguar në mënyrë të konsiderueshme rrjedhën e furnizimeve dhe transportit hekurudhor rus në këtë rajon strategjik.
Operacioni tregon aftësitë dhe vendosmërinë e inteligjencës ushtarake ukrainase për të goditur objektiva kyçe të armikut.
Sulmi i fundit në Tver është pjesë e një serie veprimesh të koordinuara që kanë ndryshuar dinamikën e konfliktit dhe kanë rritur presionin ndaj trupave ruse në terren.
Që prej fillimit të luftës në shkurt të vitit 2022, kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës, konflikti ka qenë i përqendruar jo vetëm në frontet ushtarake, por edhe në goditjen e infrastrukturës strategjike të palës kundërshtare.